News

Martina Pedretti | 26 Ottobre 2023

Apple

Dopo Netflix e Disnney+, anche Apple TV+ aumenta il prezzo del suo abbonamento nel mondo e in Italia: colpiti anche Apple Arcade e Apple One

L’abbonamento a Apple TV+ aumenta di prezzo



Apple ha annunciato un incremento dei prezzi per le sue piattaforme di streaming in tutto il mondo, incluso il mercato italiano. Questi cambiamenti riguardano Apple TV+, Apple Arcade e il bundle di servizi chiamato Apple One.

In particolare, Apple TV+ subirà un aumento significativo passando da 6,99 euro al mese a 9,99 euro al mese. Questo segna un cambiamento significativo nei prezzi e potrebbe influenzare gli attuali abbonati. Tuttavia si tratta di un trend comune a tutti i servizi streaming, compresi Netflix, Disney+ e Prime Video.

Anche Apple Arcade, la piattaforma dedicata ai videogiochi in streaming, subirà un aumento di prezzo, passando da 4,99 euro a 6,99 euro al mese. Infine, il bundle di servizi Apple One, che offre una combinazione di servizi Apple come iCloud, Apple Music e Apple Fitness+, salirà di prezzo. I tre piani di Apple One (individuale, familiare e premium) aumenteranno tutti di tre euro al mese, portando i costi rispettivamente a 19,95 euro, 25,95 euro e 31,95 euro al mese.

Questi nuovi prezzi saranno applicati immediatamente per le nuove iscrizioni, mentre gli attuali abbonati vedranno l’aumento riflettersi al momento del primo rinnovo successivo, che avverrà un mese dopo l’annuncio dei nuovi prezzi.

È importante notare come Apple TV+ è stata per molto tempo considerata una delle piattaforme di streaming più economiche. Questo è il secondo aumento di prezzo in poco tempo, dopo l’aumento di due euro avvenuto nell’ottobre 2022, quando il costo mensile è passato da 4,99 a 6,99 euro.

Questi cambiamenti potrebbero suscitare discussioni tra chi ama guardare contenuti in streaming, soprattutto visto l’aumento dei prezzi comune a tutte le piattaforme.