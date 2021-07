1 Apple TV+ e STARZPLAY novità a luglio 2021

Nel mese di luglio 2021 la piattaforma streaming Apple TV Plus si arricchisce di uscite, alcune novità sono inoltre particolarmente interessanti per gli abbonati.

Tra i titoli più attesi sicuramente la seconda stagione di Ted Lasso.

Su StarzPlay poi arriva la serie It’s a sin. Le novità di StarzPlay sono disponibili anche su Prime Video.

Ecco tutti i titoli in arrivo su Apple TV+ a luglio 2021 e il calendario dei nuovi episodi in arrivo con cadenza settimanale.

The Royals stagioni 1-4

The Royals

dal 1 luglio su STARZPLAY

Su STARZPLAY a luglio debuttano le quattro stagioni di The Royals, serie originale del canale via cavo E. apple tv+ luglio

Un’immaginaria famiglia reale della Londra moderna vive un mondo di opulenza e tradizione regale, pronta a soddisfare qualsiasi tipo di desiderio. Ognuno di questi però ha un prezzo da pagare dovuto al dovere, al destino e al forte controllo pubblico a cui è sottoposta.

Helena è la matriarca di questa famiglia reale e deve lottare con due tipi di drammi familiari, quelli comuni e quelli atipici, sempre sotto l’occhio vigile del pubblico. La regina farà di tutto per proteggere l’immagine della sua famiglia, la quale vive in un mondo in cui il potere è tutto, dove non esistono limiti e dove la fiducia è un lusso che nessuno può permettersi.