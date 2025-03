News

Nicolo Figini | 13 Marzo 2025

Entro il 2026 i robot umanoidi potrebbero avere sempre più spazio nel mondo del lavoro. Infatti, questi potrebbero venire introdotti negli uffici e nei negozi per agevolare alcune funzioni amministrative e di servizio alla clientela.

Robot umanoidi negli uffici

E se un giorno i robot umanoidi prendessero il nostro posto sul luogo di lavoro? Questa possibilità sempre essere sempre più reale viste le notizie ogni giorno più frequenti sugli sviluppi relativi all’intelligenza artificiale.

In passato, per esempio, vi abbiamo parlato che in Cina la Polizia ha iniziato a inserire nel proprio organico i primi prototipi di agenti in divisa non umani. Ma abbiamo anche rivelato l’esistenza di Helix, l’automa che prossimamente potrebbe diventare un indispensabile aiutante in casa per le faccende domestiche.

Oggi, dunque, vogliamo parlarvi di quello che è un progetto in arrivo ancora una volta dalla Cina. L’azienda Xpeng vuole avviare una produzione di massa di robot umanoidi entro il 2026. In tal modo verrebbero messi in commercio e utilizzati per alcune funzioni che al momento svolgono gli essere umani.

Si tratta di un automa alto 1 metro e 73 centimetri con un peso di 70 chili e dotato di 60 articolazioni e 200 gradi di flessibilità, come riporta anche il sito HDBlog. Tutto questo gli permette di camminare ed eseguire compiti complessi ma c’è l’intenzione di fare un passo in più nel prossimo futuro.

L’azienda in questione sta procedendo verso il ‘livello 3‘, ovvero il momento in cui i robot umanoidi potranno funzionare da soli nella maggior parte degli scenari. Chiaramente avranno ancora bisogno del sostegno umano per le mansioni più complesse, ma si mira a introdurlo come assistente personale. Ciò significa che potrebbe venire usato per funzioni amministrative o servizio clienti in negozi al dettaglio o uffici.