Martina Pedretti | 17 Gennaio 2025

Dietrofront sul caso TikTok negli USA: Biden non bloccherà l’app dal 19 gennaio e lascia il suo destino in mano a Trump

Biden lascia a Trump la decisione sul futuro di TikTok

Il presidente Joe Biden ha deciso di non applicare il divieto di TikTok, previsto per entrare in vigore il 19 gennaio, lasciando il futuro della popolare app di social media nelle mani del presidente eletto Donald Trump. Lo ha rivelato un funzionario statunitense, chiarendo che l’amministrazione uscente non adotterà misure definitive sulla questione.

La controversia su TikTok, sviluppata dalla cinese ByteDance, ruota attorno a questioni di sicurezza nazionale. Una legge firmata da Biden richiedeva che ByteDance vendesse TikTok entro il 19 gennaio 2025. Tuttavia, questa scadenza verrà superata senza interventi definitivi, poiché il team di Biden lascia la responsabilità della questione al suo successore.

Donald Trump, che ha fatto della sicurezza dei dati una priorità, aveva inizialmente sostenuto il divieto di TikTok durante il suo primo mandato. Tuttavia, nel corso della sua campagna presidenziale del 2024, l’ex presidente ha abbracciato la piattaforma come un potente strumento di comunicazione, promettendo di “salvare TikTok” e attribuendole un ruolo cruciale nel raggiungimento di elettori giovani.

Ora il team di transizione di Trump sembra orientato a trovare un compromesso. Mike Waltz, consigliere per la sicurezza nazionale in arrivo, ha dichiarato che l’amministrazione potrebbe estendere la scadenza della legge per consentire a TikTok di continuare a operare, a condizione di un accordo adeguato.

Non mancano, però, le critiche. Il senatore repubblicano Tom Cotton ha espresso forte opposizione, definendo TikTok un “app di spionaggio comunista cinese”. Al contrario, il leader democratico del Senato Chuck Schumer ha chiesto più tempo. Il motivo è di voler trovare una soluzione che non penalizzi gli utenti americani e gli influencer che dipendono dalla piattaforma.

Mentre la Corte Suprema valuta la situazione, Trump avrà il compito di decidere se TikTok rimarrà accessibile negli USA. Solo prossimamente quindi scopriremo cosa ne sarà dell’app.