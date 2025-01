Il blocco USA di TikTok slitta di 75 giorni_ cosa accade ora

News

Martina Pedretti | 21 Gennaio 2025

Il futuro di TikTok negli USA

Il presidente Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo che sospende temporaneamente l’applicazione della norma che impone a TikTok di separarsi dalla sua società madre cinese, ByteDance, per evitare il divieto negli USA.

L’ordine, emesso nel primo giorno del suo secondo mandato, proroga di fatto il termine stabilito dal Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. Questo concede a ByteDance più tempo per vendere la sua quota e riduce il rischio di sanzioni per aziende statunitensi come Apple e Google che per il momento hanno bloccato i download di TikTok.

L’ordine istruisce il Dipartimento di Giustizia a non applicare la legge per 75 giorni, permettendo alla nuova amministrazione di stabilire un piano d’azione.

Questa decisione rappresenta un’inversione rispetto al primo mandato di Trump, durante il quale aveva firmato un ordine esecutivo per vietare TikTok. Ora, il presidente sembra cercare un approccio più accomodante, nonostante il rischio di sanzioni potenzialmente astronomiche per le aziende statunitensi. La legge prevede infatti multe che possono raggiungere gli 850 miliardi di dollari per eventuali violazioni, e il governo può agire su tali infrazioni anche fino a cinque anni dopo.

La legge consentirà un’estensione di 90 giorni solo se ByteDance annuncia una vendita a un’entità non legata a “avversari stranieri” prima della scadenza, ma finora nessuna vendita è stata annunciata.

Nel frattempo, Trump ha anche avanzato l’idea che il governo degli USA possa detenere una partecipazione del 50% in TikTok tramite una “joint venture” non meglio specificata.

Nonostante le rassicurazioni presidenziali, rimane incerto se i fornitori ripristineranno TikTok sui loro store, considerando i rischi legali e le sanzioni potenziali. Per ora, il futuro dell’app negli USA resta appeso a un filo.