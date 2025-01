News

Nicolo Figini | 9 Gennaio 2025

PlayStation

Nelle ultime ore si sta diffondendo un’indiscrezione secondo la quale la Sony sta lavorando a una funzione che permetterà ai giocatori che usano la PlayStation di sentire gli odori.

La PlayStation introduce una nuova funzione?

Spesso vi parliamo di videogiochi e di tutte le nuove uscite più attese, come per esempio il nuovo capitolo di GTA. Il sesto videogame della saga dovrebbe essere rilasciato tra il 2025 e il 2026 e i fan sono in totale fermento, inoltre le aspettative per gli incassi sono alle stelle. Si pensa che nel primo anno, infatti, il gioco possa incassare oltre due miliardi di dollari! Una cifra assolutamente incredibile in così poco tempo, ma vedremo con il tempo ci che accadrà.

Nel frattempo, oggi vi vogliamo parlare di una recente indiscrezione che si sta diffondendo a macchia d’olio. Alcuni siti, come per esempio Dexerto, riportano che la Sony stia lavorando su una nuova funzione che permetterà ai giocatori che possiedo una PlayStation di poter percepire gli odori.

LEGGI ANCHE: Grok, l’AI di Twitter, aiuterà a scrivere i propri post in stili diversi

Si tratta di una novità assoluta sulla quale, al momento, non abbiamo molte informazioni. Non è ben chiaro come gli sviluppatori potrebbero riuscire in tale impresa, ma sicuramente renderebbe ancora più immersiva l’esperienza dei giocatori. Esistono già le sale cinematografiche in cui è possibile guardare un film venendo circondati, talvolta, dai profumi in base a ciò che mostrano le immagini.

Un prodotto del genere starebbe venendo creato anche per chi usufruisce quotidianamente della PlayStation. Ricordiamo, inoltre, che già in passato la Apple ha investito nella realtà virtuale e, chissà, forse con il tempo si riusciranno a raggiungere i risultati sperati.

Vi terremo aggiornati con tutti gli aggiornamenti del caso non appena ne sapremo di più. Per adesso non c’è nulla di confermato e dovremo attendere maggiori informazioni da parte della Sony.