News

Nicolo Figini | 2 Aprile 2025

Apple iOS

Non abbiamo ancora molte informazioni sul sistema operativo iOS 19 ma possiamo iniziare a rivelarvi quali potrebbero essere gli iPhone che non lo supporteranno.

Gli iPhone non adatti a iOS 19

Manca ancora diverso tempo perché il sistema operativo iOS 19 venga integrato nei dispositivi della Apple ma le prime indiscrezioni sono già arrivate nel corso delle ultime settimane.

Vi abbiamo parlato del fatto che l’interfaccia cambierà probabilmente. Questo significa che le icone, i menu, le applicazioni, le finestre e i pulsanti di sistema verranno riprogettati e ridisegnati. Si vocifera che l’estetica sarà molto più simile a quella del visore di realtà mista Vision Pro.

Ripetiamo che si tratta solamente di rumor e di conseguenza va tutto preso con le pinze e le dovute cautele. Non abbiamo informazioni nemmeno sulla data di rilascio ma vi terremo aggiornati su questo punto così come sulle novità in arrivo prossimamente.

Ma per quali iPhone non sarà più disponibile l’aggiornamento a iOS 19? Le prime voci di corridoio rivelano che a essere esclusi potrebbero essere iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max. Quelli da iPhone 11 e modelli successivi, dunque, non dovrebbero riscontrare alcun problema, come riporta anche il sito 9to5Mac.

Si tratta chiaramente di un’informazione provvisoria perché maggiori news in merito arriveranno da parte della Apple solo quando verrà presentato il sistema operativo a giugno in occasione della Worldwide Developers Conference 2025. La lista dei dispositivi compatibili, infatti, non è ancora stata confermata e solo per allora ne sapremo di più.

I devices che non supporteranno iOS 19 aumenteranno? Ve lo sapremo dire nei prossimi mesi, continuate a seguirci per non perdervi alcun dettaglio futuro.