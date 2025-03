News

Nicolo Figini | 28 Marzo 2025

Ecco come usare ChatGPT per trasformare una tua foto con lo stile degli anime dello studio Ghibli

Grazie a ChatGPT adesso potrai ricreare le tue immagini, e non solo, in modo che abbiano lo stesso stile degli anime che adotta lo Studio Ghibli. Ecco come fare.

La versione anime delle foto con ChatGPT

Giusto nella giornata di ieri abbiamo parlato di ChatGPT e di un nuovo potenziamento relativo alle immagini. Da questo momento, infatti, si potrà creare diagramma utili a livello lavorativo, generare poster informativi, creare foto personalizzare con sfondi trasparenti, generare immagini fotorealistiche e tanto altro ancora.

In queste ultime ore, inoltre, si sta discutendo sempre di più di uno stile che si sta diffondendo a macchia d’olio. Su web sono spuntate delle immagini di figure storiche o di meme che hanno le caratteristiche di un anime prodotto dalla Studio Ghibli.

Ma come fare a realizzare tutto ciò? Potete caricare una foto in bianco e nero oppure a colori e inserirla su ChatGPT. Tra gli effetti che funzionano bene c’è proprio quello sugli anime, in particolare ispirati ai film di Miyazaki. Dopo aver inserito l’immagine vi basterà scrivere “Make this Ghibli anime style“.

In passato, lo stesso Hayao Miyazaki ha espresso il suo rammarico nei confronti dell’intelligenza artificiale usata per scopi artistici. Come riporta anche il sito HDBlog, infatti, aveva detto:

“Chi crea queste cose non ha la minima idea di cosa sia il dolore. Ne sono assolutamente disgustato. Se volete davvero creare roba inquietante, fatelo pure. Ma io non vorrò mai incorporare questa tecnologia nel mio lavoro. Sento fortemente che è un insulto alla vita stessa”.

Voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con Miyazaki oppure continuerete a usare l’intelligenza artificiale di ChatGPT anche solo per puro divertimento? Fateci sapere la vostra opinione con un commento.