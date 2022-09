Ecco tutti i colori in cui verranno resi disponibili gli IPhone 14, Plus, Pro e Pro Max

IPhone 14, i colori di tutti i modelli

Questa sera a partire dalle 19:00 (ora italiana) si è tenuto l’evento Far Out. Durante questo spazio sono stati presentati, tra le altre cose, anche in quali colori saranno disponibile acquistare i nuovi modelli di IPhone 14. Prima di tutto, però, si è partiti dagli Apple Watch e dalle AirPods Pro 2. Successivamente sono stati rivelati anche i colori disponibili dei telefoni cellulare dal modello base passando al Plus, arrivando all’IPhone 14 Pro e l’IPhone 14 Pro Max:

Midnight

Starlight

Blue

Purple

Product (RED)

Ma le notizie sui vari modelli di IPhone 14 non terminano certo qui. Tante altre news sono state date, per fare un esempio, in merito alla fotocamera migliorata a livelli mai visti prima, per garantire una cura del dettaglio ancora più precisa.

In precedenza, abbiamo anche parlato dei prezzi. Qui di seguito vi facciamo un breve riassunto con tutti i dettagli, compresa la data di rilascio di ogni prodotto. L’IPhone 14 costerà 799,00 dollari, come l’anno precedente. La L’IPhone 14 Plus, invece, 899,00 dollari per la configurazione base. Il primo si potrà acquistare dal 16 settembre, mentre il secondo dal 7 ottobre. Si passa, poi, al costo dell’IPhone 14 Pro (999,000 dollari) e IPhone 14 Pro Max (1099,00 dollari). Entrambi disponibili dal 16 settembre, ma si potranno preordinare dal 9 settembre.

