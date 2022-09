Apple Watch, tutti i prezzi e i colori

Questa sera a partire dalle 19:00 (ora italiana) si è tenuto l’evento Far Out da parte di Apple. Durante questo spazio sono stati presentati, tra le altre cose, abbiamo potuto dare un’occhiata da vicino ai nuovi modelli di Apple Watch presto disponibili. La serata si è aperta con una piccola presentazione dei prodotti. Il CEO, Tim Cook, ha mostrato ai telespettatori alcuni feedback da parte di acquirenti provenienti da ogni parte del mondo. Ogni esperienza diversa, ma in qualche modo, a ciascuno di loro è stato fondamentale l’intervento di questo dispositivo.

Apple Watch Series 8

Jeff Williams, Chief Operator Officer, ha trattato l’argomento più nel dettaglio. Il primo a essere mostrato è l’Apple Watch Series 8. Questo dispositivo è impermeabile, a prova di polvere e molto più resistente. Può essere usato per connettervi a tutti e tutto, e vi motiva ad allenarvi. Aiuta anche controllare il proprio ciclo del sonno e a salvaguardare la salute. Per esempio, riesce a fornirvi anche i dati riguardanti l’ossigeno nel sangue. Il nuovo modello, poi, avrà anche un sensore di temperatura per tenere sotto controllo anche il ciclo mestruale e l’ovulazione.

Riesce anche connettere una persona al più vicino punto di aiuto e avvertire i soccorsi nel caso in cui ci si dovesse trovare coinvolti in un incidente stradale. Ha una batteria che potrà durare tutto il giorno, ma in caso vi dovesse servire si potrà attivare il risparmio della batteria e farla durare fino a 36 ore in più. Potrà rimanere collegato al vostro IPhone anche se si viaggia all’estero. I colori sono molto diversi, così come i cinturini da mettere al polso. Il costo sarà quello di 399,000 dollari (GPS) o 499,00 dollari (GPS+connetività dati). Potrà essere acquistato a partire dal 16 settembre 2022.

la versione SE e Ultra

In seguito è stato presentato anche la seconda generazione dell’Apple Watch SE. Questo avrà il costo di 249,00 dollari (GPS) e 499,00 dollari (GPS+connetività dati). Qui sotto potete vedere una foto del prodotto.

Si continua, poi, con l’Apple Watch Ultra. Ha 60 ore di batteria. Ha una grande resistenza, ha bussola adattabile alla montagna o all’oceano. C’è anche la versione notturna. Per le persone che apprezzano le avventure all’aria aperta. Ogni centurino è stato creato con un rinforzo in titanio e si potrà, ovviamente, adattare al proprio polso. Ha anche un GPS molto più accurato. E anche se vi doveste perdere terrà traccia del vostro percorso. Sarà capace di inviare un segnale ad altri dispositivi simili nelle vicinanze se foste in pericolo. Ci si potrà immergere tranquillamente a grandi profondità.

Apple Watch Ultra

Il prezzo di 799,00 dollari. Disponibile dal 23 settembre 2022. Seguiteci per non perdervi tante altre news, come i prezzi oppure i colori dell’IPhone 14 ma anche tutte le novità sulle AirPods Pro 2.

