News

Nicolo Figini | 23 Ottobre 2024

WhatsApp

Vi siete mai chiesti come aggiungere la musica negli Stati WhatsApp? Fino a questo momento non è mai stato possibile, ma è in arrivo una funzione che permetterà di farlo. Andiamo a scoprire come funziona nel dettaglio.

WhatsApp aggiunge la musica negli Stati

WhatsApp si sta impegnando sempre di più nello sviluppare degli aggiornamenti inerenti all’intelligenza artificiale. In precedenza, abbiamo parlato delle chat vocali con Meta AI oppure del fatto che l’app di messaggistica sarà in grado di ricordare tutti i dettagli all’interno delle chat private.

Oggi, tuttavia, parliamo di un’altra funzione e rispondiamo alla domanda ‘come aggiungere la musica negli Stati WhatsApp“. Questi, infatti, sono stati introdotti per creare una dinamica simile a quelli già presenti su Instagram, TikTok e Facebook. Le persone, in qualsiasi momento della giornata, possono divertirsi a condividere la loro vita con i propri contatti salvati in rubrica.

LEGGI ANCHE: Spotify Daylist, come funziona la playlist e dove trovarla

Tra non molto, come rivelato anche da HD Blog, l’app darà la possibilità di aggiungere la propria canzone preferita. Per adesso l’aggiornamento è stato riscontrato nell’ultima versione beta 2.24.22.11 per Android, ma presto verrà rilasciata anche al grande pubblico.

Il nuovissimo tool, ancora in fase di sviluppo, introdurrà un pulsante musicale dentro all’editor di disegno, che compare dopo aver selezionato un video o una foto per lo Stato. Il resto è facilmente intuibili, in quanto basterà scegliere il proprio brano preferito all’interno del vasto catalogo per poi condividere tutto con amici e parenti.

Ad oggi, non esiste ancora una data di uscita per questa nuova funzione ma possiamo pensare che arriverà nel prossimo futuro. Ecco, dunque, come aggiungere la musica negli Stati WhatsApp. Nel caso in cui dovessero venire rilasciate delle news in merito non esiteremo ad aggiornarvi il più in fretta possibile. Continuate a rimanere sintonizzati.