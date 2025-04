News

Nicolo Figini | 24 Aprile 2025

Gmail

Ecco come annullare l’iscrizione alle newsletter su Gmail e come non ricevere più email indesiderate. Tutte le istruzioni

Volete sapere come non ricevere più email indesiderate su Gmail? Ecco come annullare l’iscrizione alle newsletter. Tutte le soluzioni.

Come si annulla l’iscrizione alle newsletter su Gmail

Vuoi sapere come si annulla un’iscrizione alle newsletter su Gmail? Partiamo con il dire che dal gennaio 2024, sui dispositivi mobili e nella versione web, era stato inserito all’interno delle mail il pulsante “Annulla Iscrizione“.

LEGGI ANCHE: Bluesky inserisce la spunta blu per gli account verificati

Tra qualche tempo, però, verrà introdotta una nuova modalità per non ricevere più email indesiderate. Si tratta di una sezione chiamata “Manage Subscription“, che in italiano potrebbe venire chiamata “Gestisci Iscrizioni“, pensata per consentire agli utenti di visualizzare e annullare iscrizioni alle newsletter con un solo tocco.

Come abbiamo detto poc’anzi, verrà creata una pagina a parte all’interno della quale si troveranno tutte le newsletter . In tal modo si potrà evitare la complicata operazione di dover andare alla ricerca, una per una, di tutte le mail delle quali ci si vuole disfare.

Qui troverete gli indirizzi email e i nomi delle sottoscrizioni, come riporta anche il sito HDBlog. Sulla destra del display sarà inserito un pulsante che permetterà di annullare con rapidità l’iscrizione alla ricezione di messaggi di un determinato mittente. Tra le precisazioni ricordiamo che “potrebbero volerci alcuni giorni prima che i mittenti interrompano l’invio di messaggi” in seguito all’annullamento. In questo modo potrete non ricevere più email indesiderate dai siti.

LEGGI ANCHE: YouTube testa le raccomandazioni basate sull’AI nella ricerca

Per il momento la funzione è distribuita solo per la versione Android, mentre per il web e per il sistema operativo iOS bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo. Vi terremo informati non appena ne sapremo di più. Questo però è come annullare l’iscrizione alle newsletter su Gmail. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.