Andrea Sanna | 6 Novembre 2024

C’è un modo che permette di bloccare i fastidiosissimi messaggi spam su WhatsApp. Come fare? Te lo sveliamo noi in questa guida.

WhatsApp, la funzione per bloccare i messaggi spam

Ti sarà spesso capitato di ricevere dei messaggi spam su WhatsApp e non sai minimamente come liberartene e non mancano le truffe. Eppure non è così impossibile come potrebbe sembrare. Se non lo sapessi, infatti, esiste una funzione che può esserci d’aiuto, ma che forse non conosci.

L’opzione in questione su WhatsApp è in fase di implementazione graduale e potrebbe non essere presente su tutti i dispositivi. In ogni caso è ben consigliato tenere sempre aggiornata l’app di modo da attivare questa impostazione non appena disponibile.

Come misura di sicurezza avanzata è possibile bloccare un numero elevato di messaggi sconosciuti, così da proteggere l’account e migliorare le prestazioni del dispositivo.

Se l’opzione “Bloccare i messaggi sconosciuti” è attiva, in automatico WhatsApp bloccherà i messaggi in questione derivanti da account sconosciuti nel momento in cui superano un numero elevato. In questo modo i tuoi contatti potranno inviarti i messaggi come sempre. Il blocco dei messaggi si interrompe dopo che il numero dei messaggi torna normale.

È bene sapere che potrebbe esserti chiesto di attivare questa funzione se ricevi dei messaggi spam elevati. Peraltro se attivi l’opzione citata non bloccherai tutti i messaggi sconosciuti.

Come bloccare i messaggi di account sconosciuti

Ma quindi come si deve fare nel dettaglio? Per poter procedere è necessario seguire una precisa procedura, che ti proponiamo per Android, iOS e Web. Partiamo dal primo.

Su Android

Come bloccare un messaggio spam su WhatsApp se hai un dispositivo Android, è necessario:

Toccare i tre puntini verticali.

Successivamente andare su Impostazioni e poi pigiare Privacy .

e poi pigiare . Infine attivare la voce Blocca i messaggi di account sconosciuti.

E su iOS come si fa?

E invece se disponete di uno smartphone con sistema iOS, come si fa per bloccare i messaggi spam? Su WhatsApp dovrai:

Toccare su Impostazioni .

. Confermare tap su Privacy e poi su Avanzate .

e poi su . Per concludere attivare la voce Blocca i messaggi di account sconosciuti.

La procedura per WhatsApp Web

Infine se usate WhatsApp Web dovete seguire nell’ordine i seguenti passaggi: