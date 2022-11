Come far evolvere Charcadet in Pokémon Scarlatto e Violetto

Tra i tanti Pokémon catturabili in Scarletto e Violetto c’è anche il nuovo Charcadet: ecco come trovarlo e farlo evolvere in Armarouge e Cerulegde

La nona generazione Pokémon, arrivata su Nintendo Switch con Pokémon Scarlatto e Violetto ha introdotto anche Charcadet. Questo Pokémon cavaliere, di tipo Fuoco è facile da catturare e possiede due evoluzioni. Ecco come far evolvere Charcadet in Armarouge e Cerulegde in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Dove si cattura Charcadet in Pokémon Scarlatto e Violetto

Per poter ottenere le diverse evoluzioni di Charcadet , Pokémon Infantigneo, è prima di tutto necessario catturarne un esemplare. Il Pokémon si può trovare in diversi luoghi della mappa, anche se è difficile da incontrare, dato che il suo spawn rate è raro. Charcadet può essere trovato in tutta la regione, in quasi tutti i luoghi, ad eccezione dell’estremo nord, nella regione ghiacciata delle montagne di Glaseado, Montenevera e nella zona tre della provincia nord. Bisognerà quindi armarsi di pazienza.

Come evolvere Charcadet in Armarouge e Cerulegde

Una volta catturato Charcadet in Pokémon Scarlatto o Violetto, per farlo evolvere sarà necessario avere con sé alcuni oggetti particolari. Infatti questo Pokémon non si evolve semplicemente accumulando punti esperienza e salendo di livello. Per stimolare l’evoluzone di Charcadet in Armarouge e Cerulegde sarà necessario infatti avere nella Borsa un determinato oggetto.

Armarouge è l’evoluzione esclusiva di Scarlatto e Cerulegde di Violetto. Per ottenerli bisognerà seguire una specifica missione.

Bisognerà sconfiggere 10 Bronzor o Sinistea a seconda della versione di gioco, che si trovano nelle regioni desertiche dei giochi. Quando si saranno ottenuti i 10 materiali del Pokémon, sarà necessario recarsi al villaggio di Picadia e parlare con un personaggio che si trova vicino a una fontana. L’uomo regalerà al nostro personaggio l’Armatura fausta, oggetto utilizzabile per far evolvere Charcadet in Armarouge.

