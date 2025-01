News

Nicolo Figini | 2 Gennaio 2025

TikTok

Come puoi limitare il tempo passato su TikTok per non eccedere? Ecco il trucco di cui forse non eri a conoscenza

Siete pronti a scoprire come limitare il tempo passato su TikTok in modo da non passare sull’app tutta la giornata? Qui di seguito vi elenchiamo tutti i trucchi e i segreti per riuscirci.

Limitare il tempo giornaliero su TikTok

Forse non lo sapete ma è possibile limitare il tempo giornaliero su TikTok con pochi e semplici passaggi. In questo modo l’applicazione vi invierà una notifica, dopo un lasso deciso da voi, e saprete che è il momento di posare lo smartphone. Se avete tra i 13 e i 17 anni, però, la funzione verrà impostata in modo predefinito su un’ora.

Prima di tutto dovete aprire TikTok e poi toccare Profilo in basso e il pulsante Menu in alto a destra. Adesso dovete pigiare su Impostazioni e privacy, per poi andare su Tempo di utilizzo e Tempo di utilizzo giornaliero.

Seguite tutti i passaggi che vi indica la pagina. Qui potrete impostare un diverso limite di tempo per ogni giorno della settimana. Per disattivare la funzione che limita il tempo giornaliero su TikTok dovrete seguire gli stessi passaggi ma al contrario.

Se raggiungete il limite massimo da voi imposto, quindi, l’app vi invierà una notifica per informarvi che è il momento di smettere di usare il telefono.

Attivare le pause del tempo di utilizzo

Oltre che limitare il tempo giornaliero su TikTok, potete anche attivare le pause del tempo di utilizzo. In tal modo riceverete delle notifiche che vi ricorderanno di fare almeno una piccola pausa.

Accedete all’app e andate sul Profilo in basso e poi su Menu in alto a destra. Entrate nella sezione Impostazioni e privacy per proseguire su Tempo di utilizzo e Pausa del tempo di utilizzo.

Seguite tutte le istruzioni del caso e impostate o modificate la funzione. Per disattivarlo dovrete ripercorrere gli stessi passaggi. Inoltre, una volta ricevuta la notifica che vi segnala la pausa, potrete decidere di cliccare Ok per ignorare, pigiare Posticipa oppure Modifica promemoria futuri.

Promemoria per il sonno su TikTok

In ultimo, menzioniamo anche il promemoria per il sonno. Dopo aver parlato delle pause e di come limitare il tempo giornaliero passato su TikTok, vediamo come gestire meglio le ore di sonno e avere abitudini più sane.

La funzione si occupa di calcolare la vostra dose necessaria di sonno in base all’età e alla conseguente quantità minima di sonno consigliato. Se avete tra i 13 e i 17 anni le ore sono almeno 8, mentre ne avete più di 18 si scende a 7 ore.

Aprite anche in questo caso l’app e cliccato sul Profilo in basso e poi sul Menu in alto a destra. Pigiate su Impostazioni e privacy e poi su Tempo di utilizzo e Promemoria per il sonno.

Seguite i medesimi passaggi, ma all’incontrario, per disattivare l’impostazione. Anche in questo caso, inoltre, potrete decidere di ignorare la notifica cliccando su Ok oppure premere su Posticipa o Modifica promemoria.

Ecco come limitare il tempo passato su TikTok, fare una pausa e migliorare la qualità del sonno.