Martina Pedretti | 3 Aprile 2025

Su Twitter si diffonde la notizia dell’arrivo di emoji dedicate alle cantanti

Su X (ex Twitter) è spopolata un’immagine con una serie di emoji con le sembianze di alcune delle più famose popstar del momento. Il post incriminato rivela che queste emoticon saranno disponibili con il nuovo aggiornamento di iOS 18.5, e in molti utenti sono andati in visibilio alla notizia. Tuttavia dobbiamo subito smorzare la vostra gioia: si tratta di una fake news.

Nessuna dichiarazione da parte di Apple infatti sostiene che con iOS 18.5 arriveranno delle emoji dedicate alle cantanti. Attualmente infatti iOS 18.4 è l’ultimo aggiornamento, e non esiste alcuna dichiarazione ufficiale su 18.5.

Storicamente le emoji sono generiche, non specifiche, secondo gli standard Unicode. Grazie a Genmoji però gli utenti possono sbizzarrirsi a creare nuove faccine e abbinamenti divertenti.

Tuttavia la notizia dell’arrivo di emoji dedicate alle popstar è una bufala. Lana Del Rey, Beyonce, Rihanna, Iggy Azalea, Nicki Minaj, Lady Gaga, Taylor Swift e Ariana Grande non diventeranno delle emoticon.

A diffondere la fake news è stato l’account Twitter Drop Pop, che ha anche incluso un’immagine (probabilmente realizzata con l’AI) delle presunte emoji delle popstar.

Apple teases new emojis of female artists for the upcoming iOS 18.5 update. pic.twitter.com/mg0Eoa3qrf — Drop Pop (@DropPopNet) April 2, 2025

Se in futuro ci saranno mai emoji dedicate a cantanti, attori o altre celebrità, vi aggiorneremo!