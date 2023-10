Cos’è un Boo Basket, il nuovo trend di Halloween virale su TikTok

News

Martina Pedretti | 11 Ottobre 2023

Halloween è all’orizzonte e con l’arrivo dell’autunno è approdato su TikTok un nuovo trend, chiamato “Boo Basket“. Ma cosa sono e perché sono diventati virali, in particolare negli USA?

TikTok ha scoperto il regalo perfetto per corteggiare la nostra nuova fiamma in questa stagione spettrale, o per fare felici i nostri partner, grazie ai Boo Basket. Se vi state chiedendo di cosa si tratta, ve lo spieghiamo subito.

Cos’è un Boo Basket? In italiano potremmo tradurlo con “cesto spaventoso“, e si tratta di un equivalente di Halloween dei cesti regalo natalizi. Infatti questi cestini vanno riempiti di gadget a tema Halloween o che richiamino l’autunno, per poi regalarli alla nostra dolce metà, ad amici, vicini e bambini.

TikTok ha dato una svolta alla tendenza, con un hashtag che ha raccolto oltre 50 milioni di visualizzazioni, questi cestini sono ormai considerati la sorpresa perfetta per la persona speciale nella nostra vita.

Come si realizza quindi un perfetto Boo Basket per gli amanti dell’autunno? Parte del divertimento del mettere insieme questo dono è avere la libertà di inserire quello che si vuole, a seconda dei gusti del destinatario. Per chi però non sa da dove cominciare, ecco come iniziare.

Il primo passo è quello di trova una cesta capiente, da riempire con oggetti a tema autunno o Halloween. Quindi, alcune delle cose più comuni da includere sono:

Soffici coperte a tema

Candele profumate (magari che sappia di zucca)

Portabicchieri/bicchieri

Peluche

Pigiami a tema

Cioccolatini/caramelle

Ciabatte o calzini morbici

Ora che siete pronti potete realizzare anche voi il vostro Boo Basket!