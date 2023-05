News

Martina Pedretti | 8 Maggio 2023

ai intelligenza artificiale

Hotshot, per creare foto false con l’intellgenza artificale

Se non vuoi lasciare il divano, ma far sembrare agli altri che che stai uscendo con i tuoi amici, l’intelligenza artificiale viene in tuo aiuto. Grazie a Hotshot infatti è possibile creare foto false che ti ritraggono in compagnia de i tuoi amici.

Hotshot è un’app che utilizza il potere dell’intelligenza artificiale per generare foto false di te e dei tuoi amici, indipendentemente dal fatto che loro siano o meno d’accordo.

Uno dei cofondatori dell’app Aakash Sastry ha spiegato che le foto generate da Hotshot possono essere create con qualsiasi dei contatti presenti in rubrica.

In una dimostrazione, Sastry ha condiviso alcune foto generate da Hotspot di se stesso e del suo cofondatore insieme mentre mangiavano in un ristorante di lusso.

I risultati non sono dei migliori, come spesso accade con i contenuti creati dall’intelligenza artificiale. Infatti le foto sono percepibili come reali, ma danno la sensazione di stare guardando un cartone animato.

Per creare queste immagini, come spiega il video postato da Sastry, basta selezionare i nomi degli amici dalla Rubrica, e descrivere all’AI cosa si vuole ricreare nella foto. In questo caso, il selfie di due amici che mangiano un’insalata in un ristorante lussuoso.

https://twitter.com/aakashsastry/status/1653870120262070272

Chiaramente l’idea di un’app che usa l’intelligenza artificiale per creare immagini di noi con i nostri amici mentre usciamo falsamente insieme – piuttosto che uscire con loro nella vita reale – sembra qualcosa di davvero spaventoso e distopico. Da fare invidia a Black Mirror, quasi quanto il fantomatico filtro di TikTok Bold Glamour.

Hotshot non prevede che le altre persone incluse nello scatto falso accettino che il proprio viso venga usato dall’app. Almeno, i suoi creatori affermano nell’informativa sulla privacy dell’app di eliminare tutte le foto caricate dagli utenti 24 ore dopo il caricamento. Inoltre aggiungono che non verranno mai condivise con piattaforme di terze parti.

Voi cosa ne pensate?