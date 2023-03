News

Martina Pedretti | 3 Marzo 2023

Su TikTok spopola, in negativo, il filtro Bold Glamour

Siamo nell’era degli AI e dei filtri che ci rendono “più belli” in modo talmente realistico da risultare inquietanti. Proprio questo sta accadendo su TikTok, dove è approdato un nuovo filtro chiamato Bold Glamour.

Il filtro è diventato virale sull’app, arrivando a toccare i 6 miliardi di click, anche se le reazioni non sono per niente positive. Ma che cos’è Bold Glamour?

Come già detto si tratta di un nuovo filtro di TikTok, che crea un makeup deciso sul volto di chi lo usa. Nessun problema all’apparenza, se non fosse che è fatto in modo particolarmente realistico, ed è capace di applicarsi fin troppo bene al viso di ogni utente che lo utilizza.

Perché sta diventando un problema? Molti utenti di TikTok hanno deciso di condannare il filtro Bold Glamour, perché glorifica un canone di bellezza che potrebbe minare le sensibilità dei più giovani, ma anche perché è talmente realistico da risultare complicato da distinguere da un viso realmente truccato.

Ad oggi, come spiega The Verge, TikTok non ha chiarito diversi dettagli sul filtro. Secondo la testata infatti è stata utilizzata un’intelligenza artificiale per il suo sviluppo. Infatti c’è chi sostiene che Bold Glamour usi strumenti di deep learning per portare avanti un effetto così realistico, come già accade per molti filtri di TikTok.

Se siete dei navigatori di TikTok sicuramente vi sarete imbattuti in qualche video di creator che usa il filtro Bold Glamour, sconvolgendosi per quanto questo cambi i suoi connotati.