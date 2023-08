News

Martina Pedretti | 14 Agosto 2023

myspace

L’app NoSpace è in arrivo

Dal revival della moda dei primi anni 2000 al crescente interesse per i dispositivi senza internet, la Gen Z è caratterizzata da una forte nostalgia per il passato. Sul panorama delle app infatti si è affacciata NoSpace, il nuovo social media ispirato all’iconico MySpace.

Essendo stara la prima generazione a crescere con piattaforme come Facebook, Instagram e ora TikTok, la Gen Z spesso romanticizza la vita prima che i social media diventassero così tossici. NoSpace, una nuova app del fondatore della Gen Z Tiffany Zhong, ne è la più recente prova.

Cos’è NoSpace? Si tratta di una piattaforma di social networking posizionata come “Myspace 2.0″. Sembra che l’app fosse inizialmente chiamata Who You Really Are e rinominata NoSpace nelle ultime settimane.

Secondo il materiale promozionale dell’app, NoSpace mira a “rendere di nuovo divertenti i social media” aiutando le persone a “trovare con chi [sono] più compatibili da tutto il mondo” in modo che possano costruire “connessioni super personalizzate”.

I profili degli utenti si ispirano fortemente al design di MySpace della fine degli anni 2000. Non manca la sezione per gli “migliori 8 amici” e una in cui gli utenti possono aggiornare il proprio. Qui possono includere ciò che stanno guardando, leggendo e ascoltando, e anche dove si trovano attualmente.

Il team dietro NoSpace ha citato proprio l’amore per la nostalgia della Gen Z, per commercializzare l’app. Diversi video pubblicati sull’account TikTok del marchio chiedono agli utenti se sono tristi di essersi persi il boom di MySpace o Tumblr, “quando la vita sembrava molto più facile”.

NoSpace non è ancora sull’App Store, ma gli utenti possono iscriversi a una lista d’attesa tramite il sito web dell’app. Successivamente riceveranno un messaggio quando l’app arriverà. Questo elenco apparentemente ha oltre 93.000 iscrizioni al 13 agosto, ed è attiva almeno da giugno 2023.

Alcuni utenti su TikTok si chiedono se l’app verrà mai lanciata. Tuttavia, in un commento pubblicato questo fine settimana, l’account ufficiale dell’app ha confermato che NoSpace verrà rilasciato ad agosto.

Arriverà anche in Italia? Noi abbiamo provato a iscriverci e il sito richiede un nickname e un numero di telefono, con la possibilità di selezionare il prefisso italiano. Sembra che il clone di MySpace arriverà anche da noi prossimamente.