Andrea Sanna | 27 Marzo 2024

Novità per quanto riguarda la numerazione del Digitale terrestre. Ecco tutti i cambiamenti.

Digitale terrestre: la nuova numerazione

Ci risiamo! La numerazione del Digitale terrestre dal 20 marzo è cambiata. È entrato in vigore da pochi giorni e già alcuni utenti si chiedono cosa ci sia di nuovo o magari pensano che dei programmi siano spariti. Ma no, non è così.

Iniziamo con il dire che i primi 9 canali non subiranno variazioni. Mentre dal canale 10 al 19 troviamo delle emittenti locali. Sul 20 invece troviamo 20Mediaset HD. Come prosegue:

21 Rai 4

22 Iris HD

23 Rai 5

24 Rai Movie HD

25 Rai Premium

26 Cielo

27 27Twentyseven HD

28 TV2000

29 LA7d

E ancora la nuova numerazione del digitale terrestre continua:

30 La5 HD

31 Real Time

32 QVC HD

33 Food Network

34 Cine34 HD

35 Focus HD

36 RTL 102.5

37 Warner TV

38 GIALLO

39 TOPcrime HD

40 Boing HD

Prosegui….