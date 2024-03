News

Andrea Sanna | 27 Marzo 2024

Spotify

Su Spotify arriva una bella novità. La piattaforma lancia dei video corsi online. Ecco in cosa consiste questa nuova funzionalità!

I video corsi su Spotify

Così come tante altri, anche Spotify in questi mesi sta lavorando duramente per provare nuove funzionalità da inserire all’interno della piattaforma. E non tutte incentrate necessariamente sulla musica. Una di queste riguarda i video. Se qualche settimana fa ha lanciato la sezione delle clip musicali (anche in Italia), ora c’è una novità.

LEGGI ANCHE: Ci risiamo! È cambiata la numerazione dei canali sul Digitale Terrestre

Nel Regno Unito gli utenti hanno modo di accedere a un menu specifico dove sono presenti dei video corsi. Questo pone dunque Spotify in competizione con la concorrenza, dando così spazio a più opzioni all’interno della sua piattaforma. In questa fase di sperimentazione, che potrebbe allargarsi anche in altri Paesi, sono partner dell’iniziativa Bbc Maestro, Skillshare, Thinkific e PlayVirtuoso.

I video corsi in questione sono disponibili sia nelle app per dispositivi mobili ma anche nella versione per PC. Come funziona? Si ha semplicemente un numero limitato di lezioni gratuite, con la possibilità di acquistarne un corso se si è interessati.

Mohit Jitani, direttore del prodotto di Spotify, in un’intervista al sito The Verge ha spiegato che le le persone usano l’app per motivi di istruzione grazie ad alcuni podcast. Quindi secondo questo ragionamento ha senso poter offrire sempre più contenuti di questo tipo: “Una delle tendenze più interessanti che abbiamo iniziato a notare è che sempre più persone accedono a Spotify con l’intento di imparare. Partendo da qui siamo giunti alla conclusione che forse valeva la pena andare oltre e offrire un servizio più strutturato”.

Sempre Spotify in una nota ha fatto sapere che circa la metà dei suoi abbonati Premium ha avuto modo di ascoltare un podcast a tema educativo durante l’utilizzo. Per questo l’azienda tratterrà una commissione sui vari corsi venduti mediante la piattaforma. Ogni lezione dovrà rispettare le regole di pubblicazione, con un meccanismo di segnalazione che dà modo di bloccare quei contenuti ritenuti lesivi per la policy del gruppo.

E voi usufruirete di questa funzione di Spotify?