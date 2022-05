1 Disney+ uscite maggio 2022

Quali sono le uscite del mese di maggio 2022 su Disney+ e STAR?

Sono tante le novità in arrivo, tra cui sicuramente How I Met Your Father e la serie Obi Wan Kenovi.

Ma ecco le novità in uscita su Disney+ a maggio 2022.

How I Met Your Father

11 maggio 2022

Dopo il successo con il debutto negli USA, finalmente How I Met Your Father sbarca anche in Italia grazie a Disney+.

La serie spin-off di How I Met Your Mother, con protagonista Hilary Duff arriva quindi nella sua interezza sulla piattaforma streaming.

Sophie, in questo show, racconta al figlio la storia di come ha conosciuto il padre, proprio come Ted faceva nella serie originale per la madre. Il tutto sarà ambientato nel 2021, quando Sophie e il suo gruppo di amici più stretti stanno cercando di capire quale sarà il loro futuro e cosa vogliono dalla vita. Le loro relazioni sono una continua delusione, e nell’era delle app per appuntamenti con opzioni illimitate, tutto sembra più complesso.