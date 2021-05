In occasione dello Star Wars Day la Disney ha annunciato di aver creato delle vere spade laser di Star Wars. Con un video ufficiale l’azienda ha infatti svelato che presto saranno disponibili delle riproduzioni delle armi della saga, per la prima volta con la lama retrattile. La notizia arriva come parte delle celebrazioni annuali dello Star Wars Day che si svolgono il 4 maggio. La rivelazione della spada laser è uno dei numerosi eventi principali di Star Wars che si sono tenuti nel corso della giornata.

Non importa quanti personaggi, pianeti, astronavi e droidi si uniscano all’universo di Star Wars, niente rappresenterà mai la serie come la spada laser. L’arma Jedi è stata il simbolo del franchise sin dal film originale uscito nel 1977, ed è persistita come tale attraverso numerosi cambiamenti di colore, suono e design. Ogni fan ha la sua spada laser preferita e la maggior parte vorrebbe poterne tenere una vera tra le mani.

Sebbene la tecnologia per crearne uno sia ovviamente qualcosa di fantascientifico, diversi artigiani si sono avvicinati negli ultimi anni. Disney invece non ha mai rilasciato una spada laser considerata vera, cioè la cui lama, proprio come nei film, rientrasse nella scocca dell’arma. Tra i gadget disponibili per i fan di Star Wars ci sono state spade in plastica con la lama estraibile, o oggetti più costosi realizzati in vetro, al cui interno sono stati inseriti led colorati che simulassero l’estendersi della lama.

Disney presenta una vera spada laser

Ma oggi, nel 2021, le cose sono cambiate e finalmente Disney ha annunciato un nuovo design della spada laser che potrebbe essere il più vicino alla realtà. In un video che promuove il resort Galactic Starcruiser a tema Star Wars di Walt Disney World, si vede una sosia di Daisy Ridley che brandisce l’iconica spada laser. Questa si estende dall’elsa con un ronzio perfetto e un bagliore iridescente. Le nuove spade, che si basano su un brevetto esclusivo registrato da Disney, apparentemente faranno parte dell’esperienza dei visitatori del resort Galactic Starcruiser dal 2022. Non è chiaro quindi se si potranno acquistare e quale sarà il loro prezzo. Ma ecco il video della vera spada laser annunciata da Disney:

Quando Disney svelò il progetto fornà anche una breve spiegazione del funzionamento della spada laser. Al suo interno sono presenti due semicilindri di plastica arrotolati perpendicolarmente rispetto alla loro lunghezza. Per far estendere la lama, un motore che risiede nell’elsa fa srotolare i due semicilindri e li fa uscire, o ritirare, permettendo l’effetto della spada laser dei film di Star Wars. Dei led flessibili garantiscono l’illuminazione dell’arma.

