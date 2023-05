News

Martina Pedretti | 4 Maggio 2023

Apple BeReal

Apple Music approda su BeReal

Dopo aver inserito la possibilità di condividere musica da Spotify su BeReal, ora sembra che si stia pensando di integrare anche Apple Music. Sembra infatti che anche i brani che si stanno ascoltando sulla piattaforma della Mela, potranno essere inserite nelle foto improvvisate su BeReal.

A parlare di questa presunta collaborazione è stato Rodrigo Castro sul social Mastodon. Il creator ha notato che è stata attivata una fase di test, prima del lancio a livello globale della funzione. Per vedere se l’opzione legata a Apple Music è disponibile sul proprio BeReal è sempre consigliato scaricare l’ultima versione dell’app.

Presto quindi, come gli utenti Spotify, anche gli abbonati al servizio streaming di Apple potranno condividere ciò che stanno ascoltando su BeReal, pubblicando la classica doppia foto con le due fotocamere del proprio smartphone.

Al momento lo strumento BeReal Audio è disponibile su Spotify per utenti Android e iOS in alcune parti del mondo e in arrivo presto ovunque. Il collegamento con Apple Music per utenti iOS è in distribuzione a livello globale, mentre tutto tace su Android.

Come funziona la novità? Se l’utente sta ascoltando musica su Apple Music mentre sta scattando la foto per BeReal, l’app inserirà in automatico il brano alla foto scattata.

Siete contenti di questo sviluppo dell’app più spontanea del momento?

L’app continua a implementare nuove funzioni, infatti da poco ha lanciato lo strumento Bonus, per caricare più BeReal al giorno.