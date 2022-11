Dove e come catturare i leggendari in Pokémon Scarlatto e Violetto

Dove e come catturare tutti i leggendari in Pokémon Scarlatto e Violetto: da Koraidon e Miraidon, fino al quartetto del santuario

Quali sono i leggendari di Pokémon Scarlatto e Violetto e come catturarli

Dove si trovano, quali sono e come catturare i Pokémon leggendari di Scarlatto e Violetto? Da Koraidon e Miraidon, fino al quartetto del santuario, scopriamo quindi insieme come fare per completare il Pokédex con anche queste creature mistiche.

Koraidon/Miraidon

A seconda del gioco che avete scelto potete trovare uno dei due Pokémon leggendari protagonisti: Koraidon per Scarlatto e Miraidon per Violetto. All’inizio del gioco conoscerete il leggendario protagonista del gioco, che potrete cavalcare per tutto l’overworld dell’open game. Successivamente, dopo aver terminato la storia principale il Pokémon cambia forma, unendosi quindi a quelli capaci di lottare.

Inoltre, tornando all’Area Zero nel Grande Cratere, si potrà incontrare e catturare un secondo Koraidon o Miraidon accanto al laboratorio. Il Pokémon sfida i giocatori su una collina, e qui ha inizio la battaglia.

Wo-Chien

Giocando a Pokémon Scarlatto e Violetto si incontrano diversi paletti, sparsi per la regione di Paldea e alcuni santuari inaccessibili. La storia ci spiega che questi paletti servono per aprire proprio questi luoghi, dove si nascondono dei Pokémon leggendari. Togliendo gli 8 paletti della regione del sud-est della Provincia del Sud, quelli viola, si potrà incontrare Wo-Chien e catturarlo, trovando prima il paletto finale.

Chi-Yu

Lo stesso discorso si applica per il Pokémon leggendario di Scarlatto e Violetto chiamato Chi-Yu. Che ha bisogno della rimozione di tutti i paletti Blu della regione nord-orientale per aprire il santuario.

Ting-Lu

Come i precedenti leggendari di Pokémon Scarlatto e Violetto anche in questo caso è necessario togliere tutti gli 8 paletti Verdi nella regione nord ovest al Lago Casseroya, per poi liberare Ting-Lu, affrontarlo e catturarlo.

Chien-Pao

Infine, l’ultimo leggendario di Pokémon Scarlatto e Violetto è Chien-Pao. Il percorso da fare prevede di togliere i paletti Gialli della regione occidentale intorno all’Area Uno della Provincia dell’Ovest. Liberandolo lo si potrà affrontare e catturare.

