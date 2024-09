Evento iPhone 16: quando sarà e diretta streaming

News

Martina Pedretti | 4 Settembre 2024

iPhone 16

A settembre 2024 ci sarà nuovo evento keynote Apple: quando e a che ora sarà e dove seguirlo in diretta. Quali nuovi prodotti saranno presentati, oltre a iPhone 16?

Evento iPhone 16 quando sarà

Apple ha annunciato il suo nuovo evento del 2024, che come al solito sarà nel mese di settembre, dove saranno presentati i nuovi prodotti dell’azienda. Il keynote It’s Glowtime presenterà la nuova gamma di iPhone 16 e la data scelta è lunedì 9 settembre, alle ore 19 italiane. Nel corso di questo evento live streaming saranno svelati sicuramente tante novità particolarmente attese. Quindi anche chi è interessato a seguirlo in diretta dall’Italia potrà farlo collegandosi all’orario e il giorno indicati, direttamente sul sito dell’azienda.

iPhone 16 e prodotti attesi

Durante l’evento, saranno con certezza svelati i nuovi modelli della linea iPhone 17. Per il momento Apple ha rilasciato poche informazioni sulla nuova gamma di smartphone. Con la nuova linea uscirà anche Apple Intelligence, la nuova suite di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Questa suite comprende un Siri potenziato, strumenti di scrittura avanzati alimentati dall’AI e l’integrazione di ChatGPT.

Con tutta probabilità poi la presentazione di iPhone 15 dovrebbe coincidere con il rilascio di iOS 18. Il nuovo sistema operativo offre diverse novità, tra cui la possibilità di personalizzare le schermate home e di blocco, un Control Center rinnovato e la compatibilità con la messaggistica RCS, che mira a migliorare l’esperienza di messaggistica tra utenti iPhone e dispositivi Android.

Inoltre sembra ci sarà spazio per Apple Watch Series 10 e per delle nuove Airpods, ma anche per il modello più economico iPhone SE 4.

Ma ecco come vedere l’evento dell’iPhone 16 di settembre in diretta streaming comodamente da casa.

Evento iPhone 16 diretta streaming

L’evento Apple dedicato a iPhone 16 sarà disponibile alla diretta streaming sul sito di Apple, in una sezione dedicata. Infatti il 9 settembre, la live avrà inizio e Apple inizierà a svelare i suoi nuovi prodotti in arrivo.

Per vedere l’evento live quindi non basterà altro che collegarsi al canale YouTube ufficiale Apple, o al sito ufficiale, e seguire la diretta comodamente da ovunque ci si trovi. Non è noto quanto durerà la presentazione. Inoltre sarà presente anche la diretta streaming sull’applicazione Apple TV, disponibile sui dispositivi del brand.