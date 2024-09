iPhone SE 4 sarà annunciato con iPhone 16 il 9 settembre?

News

Martina Pedretti | 5 Settembre 2024

iPhone

Il prossimo evento Apple del 9 settembre svelerà anche l’iPhone SE 4

Le scarse scorte dell’iPhone SE 3 stanno alimentando speculazioni sull’imminente arrivo dell‘iPhone SE 4, il prossimo modello economico di Apple. Il lancio dell’iPhone 16, previsto per il 9 settembre, potrebbe essere accompagnato da questa sorpresa, insieme ad altri nuovi prodotti come AirPods, Apple Watch e Mac mini riprogettato.

Sebbene le previsioni iniziali indicassero l’arrivo dell’iPhone SE 4 nel 2025, un recente rapporto di Mark Gurman nella newsletter PowerOn suggerisce che potrebbe essere lanciato prima. Le scorte di vari prodotti Apple, come custodie per iPhone, cinturini per Apple Watch e iPad Mini, stanno calando drasticamente, e la stessa situazione riguarda l’iPhone SE 3. Generalmente, una ridotta disponibilità di un prodotto Apple è segnale di un prossimo aggiornamento o di una sospensione della produzione.

L’iPhone SE 4 è in fase di sviluppo, come confermato da numerose indiscrezioni, quindi non è improbabile che possa essere lanciato durante l’evento It’s Glowtime del 9 settembre, giorno in cui vederemo anche la nuova gamma di iPhone 16.

Un altro fattore che alimenta le speculazioni è il ciclo di lancio irregolare della gamma SE. A differenza dei modelli principali di iPhone, la linea SE non segue un programma di rilascio annuale preciso: il primo modello è stato introdotto nel 2016, seguito dalla seconda generazione nel 2020, mentre l’iPhone SE 3 è arrivato nel 2022. Questo andamento imprevedibile rende difficile stabilire con certezza quando Apple introdurrà un nuovo modello.

L’iPhone SE 3, pur avendo solo due anni, sembra già pronto a ricevere un aggiornamento, e con le innovazioni attese, come nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e possibili miglioramenti nel design.

Per chi cerca un dispositivo Apple economico ma performante, il prossimo iPhone SE 4 potrebbe essere la soluzione perfetta.