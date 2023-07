News

Andrea Sanna | 27 Luglio 2023

3 miliardi di utenti su Facebook

Sono arrivati durante la notte italiana i risultati finanziari del trimestre di Facebook. La piattaforma di Meta conta oltre 3 miliardi di persone attive al mese, ovvero quasi il 40% della popolazione mondiale. A rivelare questi dati il CFO con tanto di commento soddisfatto da parte di Mark Zuckerberg.

Su base annua c’è un aumento del 6%. Un numero significativo che racconta una crescita importante di Facebook. Rispetto al 2021, quando ha subito per la prima volta un caldo di utenti attivi giornalieri, l’azienda torna finalmente a sorridere.

Sempre secondo i dati giunti gli utenti, almeno per la maggiore, provengono mercati esteri, come Stati Uniti e Canada. Questo quindi conferma la popolarità di Facebook su tutto il mercato in generale.

Proprio negli States e in Canada gli utenti attivi mensilmente su Facebook hanno subito un aumento di circa 1 milione. Una diminuzione di 2 milioni arriva invece dall’Europa. Maggiore incremento invece dall‘Asia-Pacifico e resto del mondo. Qui registriamo infatti un aumento di 25 e 16 milioni.

A quanto pare però non è solo Facebook a gongolare in queste ore.

Bene anche le altre app di Meta

Bene non solo Facebook. I dati sono incoraggianti, ma non riguardano solo l’impresa statunitense, ma anche gli altri utili servizi che sono accorpati a essa.

Nel complesso, infatti, Meta ha fatto sapere in via definitiva che anche nelle altre app, quali Instagram, WhatsApp, Messenger e Threads il numero di utenti attivi a giugno 2023 ha totalizzato i 3,9 miliardi. Si tratta del massimo storico.

Infine, sempre nei giorni passati, Meta ha lanciato l’importante novità di Meta Verified. Con 13,99 Euro dà modo di ottenere il profilo verificato con dei bonus esclusivi.

