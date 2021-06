Su Fortnite Crew arriva Loki con lo scettro della mente: il bundle in abbonamento di luglio ha come protagonista Loki e i suoi oggetti

In un primo momento Epic Games aveva anticipato l’arrivo di Loki su Fortnite con un teaser della skin dedicata. Tuttavia negli ultimi giorni, sui canali social dell’azienda, è stato pubblicato un trailer che annuncia il pacchetto per gli abbonati a Fortnite Crew in arrivo a luglio. Sarà proprio Loki il protagonista del mese in arrivo, infatti il personaggio Marvel si unisce ai personaggi di Fortnite.

Bundle Fortnite Crew Loki

Loki farà parte di un bundle disponibile per gli iscritti al servizio in abbonamento mensile a Fortnite Crew, proprio a partire da giovedì 1 luglio 2021. Tra gli oggetti inclusi figurano il costume Loki, figlio di Laufey, il dorso decorativo Mantello di Loki, il piccone Scettro di Loki, il deltaplano Carro Chitauri (non originario di Asgard o di qualsiasi altro mondo conosciuto) e la schermata di caricamento Accoglienza di Loki.

La schermata di caricamento

Da Asgard all’isola, il Dio dell’Inganno ora si unisce alla Crew di Fortnite.

Quanto costa Loki su Fortnite

Chi è iscritto potrà ricevere un pacchetto da 1.000 V-Buck e, se si tratta della prima iscrizione della stagione 7, chi possiede un Pass Battaglia potra avere un rimborso di 950 V-Buck, soltanto per una volta.

L’abbonamento mensile a Fornite Crew ha un costo pari a 11,99 euro e richiede l’associazione di un metodo di pagamento al proprio account. Prima di poter ottenere Loki, gli utenti hanno le ultime ore per riscattare il costume Professionista delle coccole mecha.

Loki in Fortnite video

Di seguito ecco il video pubblicato da Epic Games in occasione del debutto di Loki su Fortnite. Nella clip il dio dell’inganno si intrufola nella crew, e ci mette poco a combinarne una delle sue.

