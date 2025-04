Gemini starebbe lavorando a una funzione identica a quella di ChatGPT: ecco di cosa si tratta

News

Nicolo Figini | 16 Aprile 2025

Gemini sta per inserire al suo interno una funzione che gli utenti di ChatGPT possono già utilizzare da tempo. Ecco di che cosa si tratta.

Gemini sempre più simile a ChatGPT

Gemini starebbe lavorando all’introduzione di una funzione che i fan più fedeli di ChatGPT hanno già visto e che utilizzano da tempo. Ad accorgersene è stato il sito Android Authority che ha analizzato delle stringhe di codice all’interno dell’ultima versione dell’app.

Come stavamo dicendo, nella versione 16.14.39 si farebbe riferimento alla così detta “Scheduled Action“, in italiano “Azione programmata“. Ci sono indicazioni in cui vengono menzionate le istruzioni “Mettere in pausa” e “Riprendere“, così come delle dell’interfaccia che mostrerà l’elenco delle attività che pianificherà l’utente.

Su ChatGPT esiste qualcosa di molto simile che si chiama “Scheduled Tasks“, in fase beta solo per gli utenti che utilizzano la versione a pagamento. Questa permette di creare istruzioni da fare eseguire all’AI attraverso dei prompt automatizzati e pianificati. Tra gli esempi possiamo citare:

Ricevere aggiornamenti quotidiane sulle notizie riguardanti l’AI ;

; Esercitarsi in una lingua straniera ;

; Ricevere promemoria per gli eventi più importanti.

Al momento si tratta comunque di voci di corridoio, tornando a parlare di Gemini. Non sappiamo che le funzioni saranno uguali a quelle presenti su ChatGPT o se saranno del tutto diverse. Ad oggi non abbiamo idea di quando queste potrebbero venire introdotte all’interno dell’app di Google e solo il tempo ce lo saprà dire.

Probabilmente si sta solo valutando se introdurla oppure no ma l’azienda potrebbe decidere anche di cestinarla o accantonarla, per sempre o a data da destinarsi. Maggiori informazioni arriveranno solamente in futuro e noi saremo qui a fornirvele nel modo più dettagliato possibile.