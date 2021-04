Giochi in uscita aprile 2021 | Ps4, Ps5, Switch, Xbox, PC

Giochi in uscita aprile 2021: ecco tutti i titoli che stanno per arrivare su Ps4, Ps5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PC

I giochi in uscita a aprile 2021

Gli amanti dei videogiochi sapranno come divertirsi questo mese, dato che i giochi in uscita a aprile 2021 sono tanti e particolarmente interessanti.

Da novità assolute a titoli inediti, la lista è ricca di titoli pronti a soddisfare i gusti di tutti.

Molti titoli faranno il loro debutto sulla piattaforma di gioco Nintendo Switch, altri su Playstation 4, sulla nuova PlayStation 5, su Xbox One, Xbox One X e su Microsoft Windows.

Ecco quali sono i giochi in uscita a aprile 2021.

Outriders

01/04/2021

Outriders è un videogioco di ruolo cooperativo in terza persona sviluppato da People Can Fly e pubblicato dalla filiale europea di Square Enix.

Crea e personalizza il tuo OUTRIDERS e scegli una delle quattro classi uniche, ognuna con le proprie abilità devastanti, per distruggere il nemico.

Il titolo uscirà su PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Stadia.

Giochi aprile 2021: Oddworld: Soulstorm

Il gioco Oddworld: Soulstorm

06/04/2021

Oddworld: Soulstorm è un videogioco sviluppato e pubblicato da Oddworld Inhabitants, appartenente alla saga di Oddworld. Il gioco è una rivisitazione di Oddworld: Abe’s Exoddus, con uno sviluppo della storia differente e costituisce il sequel di Oddworld: New ‘n’ Tasty!

Dopo il disastro dei mattatoi, Mullock viene ritrovato in fin di vita e cercando di presidiare fra i glukkon del cartello Magog, allerterà tutti riguardo alla pericolosità della rivoluzione dei mudokon e di Abe, entrambe cause della chiusura della fabbrica. Tuttavia non verrà creduto dagli altri glukkon, poiché penseranno che quella sua è una strategia per ricavare i soldi dall’assicurazione dei danni e di trarne profitto.

Il titolo uscirà su PC, PS5, PS4, ed è uno dei titoli gratis di PlayStation Plus.

MotoGP 21

MotoGP 21

22/04/2021

Si tratta del nuovo capitolo della saga dedicata al motomondiale virtuale.

Prendi le decisioni più importanti e trova la strategia vincente per vincere il campionato! Crea il tuo Entourage, scegliendo tra i team ufficiali o creandone uno nuovo. Seleziona il tuo staff, scegliendo il Personal Manager, il Chief Engineer e il Data Analyst che ti aiuteranno fare scelte cruciali, come la firma del miglior contratto o lo sviluppo della moto.

In uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch.

Giochi aprile 2021: NieR Replicant

Nier Replicant

29/04/2021

NieR Replicant ver.1.22474487139 è una versione aggiornata di NieR Replicant, precedentemente uscito solo in Giappone. Si tratta di un prequel dell’acclamato capolavoro NieR:Automata, rimodernizzato grazie a una grafica riportata in vita magistralmente, una storia affascinante.

Il protagonista è un giovane dall’animo gentile che vive in un villaggio remoto. Per salvare sua sorella Yonah, gravemente malata di Necrografia, parte con uno strano tomo parlante alla ricerca dei “Versi sigillati”.

In uscita su PC, PS4, XBO.

New Pokémon Snap

Il gioco New Pokémon Snap

30/04/2021

New Pokémon Snap è un gioco tutto nuovo ispirato a Pokémon Snap, uscito originariamente per Nintendo 64 nel 1999.

Il giocatore si trova nella nella regione di Lentil, le cui isole sono ricche di paesaggi di ogni tipo, dalle fitte giungle ai deserti sconfinati.I In quest’avventura si dovranno esplorare le varie isole per scattare foto ai Pokémon e creare il proprio Fotodex Pokémon personale.

In uscita su Switch.

Giochi aprile 2021: Returnal

Il gioco Returnal

30/04/2021

Returnal è un videogioco sparatutto in terza persona horror psicologico in corso di sviluppo da Housemarque, che verrà pubblicato da Sony Interactive Entertainment.

Dopo un atterraggio d’emergenza su un pianeta alieno in continuo mutamento, Selene deve cercare la sua via di fuga esplorando le rovine di un’antica civiltà. Isolata e sola, si ritrova a combattere con le unghie e con i denti per la propria sopravvivenza, e ad ogni sconfitta è costretta a rivivere dal principio la sua avventura, intrappolata in un loop apparentemente infinito.

In uscita su Ps5.

Altri giochi in uscita ad aprile 2021

Lost Words: Beyond the Page (PC, PS4, XBO, Switch) – 6 aprile

(PC, PS4, XBO, Switch) – 6 aprile Star Wars Republic Commando (PS4, Switch) – 6 aprile

(PS4, Switch) – 6 aprile Before Your Eyes (PC) – 8 aprile

(PC) – 8 aprile Scarlet Hood and the Wicked Wood (PC) – 8 aprile

(PC) – 8 aprile The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (PC, Switch) – 9 aprile

(PC, Switch) – 9 aprile Say No! More (PC, Switch) – 9 aprile

(PC, Switch) – 9 aprile Trials of Fire (PC) – 9 aprile

(PC) – 9 aprile Poison Control (PS4, Switch) – 13 aprile

(PS4, Switch) – 13 aprile Ashwalkers: A Survival Journey (PC) – 15 aprile

(PC) – 15 aprile SaGa Frontier Remastered (PC, PS4, Switch) – 15 aprile

(PC, PS4, Switch) – 15 aprile MLB The Show 21 (PS5, XSX, PS4, XBO) – 20 aprile

(PS5, XSX, PS4, XBO) – 20 aprile Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack (PS4, Switch, PC) – 22 aprile

(PS4, Switch, PC) – 22 aprile Judgment (PS5, XSX, Stadia) – 23 aprile

(PS5, XSX, Stadia) – 23 aprile Total War: Rome Remastered (PC) – 29 aprile

(PC) – 29 aprile R-Type Final 2 (PC, XSX, XBO, PS4, Switch) – 30 aprile

(PC, XSX, XBO, PS4, Switch) – 30 aprile Terminator: Resistance – Enhanced (PS5) – 30 aprile

