Giochi in uscita novembre 2021 | Ps4, Ps5, Switch, Xbox, PC

I giochi in uscita a novembre 2021

Gli amanti dei videogiochi sapranno come divertirsi questo mese, dato che i giochi in uscita a novembre 2021 sono tanti e particolarmente interessanti.

Tra novità assolute e titoli inediti, la lista è ricca di titoli pronti a soddisfare i gusti di tutti.

Molti titoli faranno il loro debutto sulla piattaforma di gioco Nintendo Switch, altri su Playstation 4, sulla nuova PlayStation 5, su Xbox One, Xbox One X, Ps4 Pro, 3DS e su PC.

Ecco quali sono i giochi in uscita a novembre 2021.

PlayStation 4

I giochi in uscita a novembre su PlayStation 4 sono vari e molti dei quali multipiattaforma come The Elder Scrolls V: Skyrim – Anniversary Edition, Battlefield 2042 e Call of Duty: Vanguard.

4 novembre : Just Dance 2022

: Just Dance 2022 5 novembre : Call of Duty: Vanguard

: Call of Duty: Vanguard 9 novembre : Jurassic World Evolution 2

: Jurassic World Evolution 2 11 novembre : The Elder Scrolls V: Skyrim – Anniversary Edition

: The Elder Scrolls V: Skyrim – Anniversary Edition 16 novembre : Sherlock Holmes Chapter One

: Sherlock Holmes Chapter One 19 novembre : Battlefield 2042

: Battlefield 2042 22 novembre : Farming Simulator 22

: Farming Simulator 22 23 novembre : Final Fantasy XIV: Endwalker

: Final Fantasy XIV: Endwalker 30 novembre: Beyond a Steel Sky, MXGP 2021, Evil Genius 2: World Domination

PlayStation 5

Su PlayStation 5 si potrà avere accesso agli stessi titoli multipiattaforma in arrivo su Ps4.

Xbox One e Xbox Series X/S

Anche per quanto riguarda i giochi in uscita a novembre su Xbox One, si fa riferimento ai multipiattaforma già citati. Unica esclusiva è però Forza Horizon 5. Tra i titoli in uscita sulle due piattaforma, si ricordano anche Football Manager 2022, Battlefield 2042, MXGP 2021 e Call of Duty: Vanguard.

4 novembre : Just Dance 2022

: Just Dance 2022 5 novembre : Call of Duty: Vanguard

: Call of Duty: Vanguard 9 novembre : Football Manager 2022, Jurassic World Evolution 2, Forza Horizon 5

: Football Manager 2022, Jurassic World Evolution 2, Forza Horizon 5 11 novembre : The Elder Scrolls V: Skyrim – Anniversary Edition

: The Elder Scrolls V: Skyrim – Anniversary Edition 16 novembre : Grow: Song of the Evertree, Sherlock Holmes Chapter One

: Grow: Song of the Evertree, Sherlock Holmes Chapter One 19 novembre : Battlefield 2042

: Battlefield 2042 22 novembre : Farming Simulator 22

: Farming Simulator 22 25 novembre : Asterix & Obelix: Slap Them All!

: Asterix & Obelix: Slap Them All! 30 novembre: Beyond a Steel Sky, MXGP 2021, Evil Genius 2: World Domination

Nintendo Switch

Anche alcuni dei titoli di Nintendo Switch saranno multipiattaforma, e quindi compaiono già nelle liste delle altre console. Tra le novità però arriverà Star Wars: Knights of the Old Republic, il DCL Happy Home Paradise per Animal Crossing: New Horizons e Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Questi ultimi sono dei remake degli originali giochi per Nintendo DS, ambientati nella regione di Sinnoh.

4 novembre : Just Dance 2022, A Boy and His Blob

: Just Dance 2022, A Boy and His Blob 5 novembre : Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise

: Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise 9 novembre : Football Manager 2022, Blue Reflection: Second Light

: Football Manager 2022, Blue Reflection: Second Light 11 novembre : Star Wars: Knights of the Old Republic

: Star Wars: Knights of the Old Republic 12 novembre : Shin Megami Tensei V

: Shin Megami Tensei V 16 novembre : Grow: Song of the Evertree

: Grow: Song of the Evertree 19 novembre : Pokémon Diamante Lucente, Pokémon Perla Splendente

: Pokémon Diamante Lucente, Pokémon Perla Splendente 25 novembre : Asterix & Obelix: Slap Them All!

: Asterix & Obelix: Slap Them All! 30 novembre: Beyond a Steel Sky

PC

A novembre su PC sono infine in uscita gli stessi giochi multipiattaforma già citati per PlayStation e Xbox.

4 novembre : Just Dance 2022 (anche Stadia)

: Just Dance 2022 (anche Stadia) 5 novembre : Call of Duty: Vanguard

: Call of Duty: Vanguard 9 novembre : Football Manager 2022, Blue Reflection: Second Light, Jurassic World Evolution 2, Forza Horizon 5

: Football Manager 2022, Blue Reflection: Second Light, Jurassic World Evolution 2, Forza Horizon 5 11 novembre : The Elder Scrolls V: Skyrim – Anniversary Edition

: The Elder Scrolls V: Skyrim – Anniversary Edition 16 novembre : Sherlock Holmes Chapter One, Grow: Song of the Evertree

: Sherlock Holmes Chapter One, Grow: Song of the Evertree 19 novembre : Battlefield 2042

: Battlefield 2042 22 novembre : Farming Simulator 22 (anche Stadia)

: Farming Simulator 22 (anche Stadia) 23 novembre : Final Fantasy XIV: Endwalker

: Final Fantasy XIV: Endwalker 25 novembre : Asterix & Obelix: Slap Them All!

: Asterix & Obelix: Slap Them All! 30 novembre: MXGP 2021

