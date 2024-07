Google espande il suo Emoji Kitchen con grandi novità

News

Martina Pedretti | 18 Luglio 2024

emoji

Novità in arrivo per il combinatore di faccine Emoji Kitchen

Oggi è la Giornata mondiale delle Emoji e Google ha colto l’occasione per annunciare l’espansione della sua piattaforma Emoji Kitchen e per mostrare in anteprima un nuovo effetto in arrivo prossimamente su YouTube Shorts.

Google ha lanciato per la prima volta Emoji Kitchen sui dispositivi Android nel 2020, consentendo agli utenti di creare mash-up di diverse emoji, combinandoli in nuove faccine.

Ora Google ha deciso di portare Emoji Kitchen anche nella Ricerca, così si potranno creare nuove faccine anche all’interno del suo motore di ricerca.

″Digita “emoji kitchen” nella barra di ricerca e premi “Get cooking”. A partire da oggi, vedrai un pop-up con due schede: una scheda “combina” in cui puoi combinare due emoji individuali a tua scelta e una nuova scheda “esplora” in cui puoi selezionare qualsiasi emoji e vedere come si combinerebbe con qualsiasi altro emoji singolo. Sfoglia le “ricette” per un po’ di ispirazione!”

Anche YouTube Shorts riceverà un aggiornamento Emoji Kitchen, con un effetto in cui le emoji si fondono insieme in arrivo a breve.

Infine, Google ha anche presentato in anteprima le ultime emoji che arriveranno presto, dopo essere state approvate dall’Unicode Consortium .

″Come parte della versione Unicode 16.0, ci saranno sette nuove aggiunte in totale: un’impronta digitale, un albero senza foglie, un’arpa, uno schizzo, una faccia con le borse sotto gli occhi, una pala e un ortaggio a radice. Queste nuove emoji saranno disponibili come font web sia a colori che monocromatiche questo settembre, sui telefoni Android entro marzo 2025 e nei tuoi prodotti Google preferiti all’inizio del 2025. ”