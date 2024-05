News

Martina Pedretti | 23 Maggio 2024

emoji

Sono state rivelate le sette nuove emoji in arrivo su iPhone e Android nel 2025: ecco quali sono e quando arriveranno

Svelate le nuove emoji in arrivo su iPhone e Android nel 2025

l Consorzio Unicode ha proposto di aggiungere sette nuove emoji al catalogo standardizzato a cui fanno riferimento iOS, Android e altri dispositivi. Nel corso del 2025 dovrebbero quindi arrivare nuove faccine per gli utenti che usano iPhone e Android.

Il periodo di revisione della beta per Unicode 16.0 dura fino al 2 luglio, dopodiché le nuove emoji dovrebbero essere ufficialmente approvate. Tuttavia, potrebbero essere necessari diversi mesi prima che aziende come Apple, Microsoft e Google realizzino i propri progetti, quindi non possiamo aspettarci di vederle nella libreria di emoji immediatamente.

Tra le emoji prese in considerazione per il rilascio nel 2025 troviamo un volto con le borse sotto gli occhi, un’impronta digitale, un albero senza foglie, un ortaggio simile alla rapa, un’arpa, una pala e uno schizzo di colore.

Spesso i produttori di smartphone come Apple impiegano diversi mesi per creare le grafiche delle nuove emoji approvate, quindi è probabile che non vedremo queste nuove emoji fino al lancio di iOS 18. Quando arriveranno quindi? Apple probabilmente aggiungerà le nuove faccine alla sua libreria intorno a marzo 2025, quando uscirà la versione iOS 18.4.

Infatti l’azienda ha introdotto l’ultima volta nuove emoji con l’aggiornamento iOS 17.4 rilasciato a marzo 2024. Le faccine aggiunte in questo update di sistema includono un lime, un fungo marrone, una fenice, una catena spezzata, una faccia che fa “sì” con la testa e una che scuote la testa orizzontalmente per dire “no”.

Vi piacciono le nuove emoji in arrivo nel 2025?