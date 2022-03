Mac Studio: uscita, prezzo e caratteristiche

Apple ha annunciato Mac Studio, il nuovo desktop con M1 Max o M1 Ultra: news su uscita, prezzo e caratteristiche.

Mac Studio e Studio Display sono ufficiali! infatti Apple ha annunciato i due dispositivi durante l’evento Peek Performance. Ma prima di parlarne in dettaglio, sappiamo già da quando saranno disponibili all’acquisto? Entrambi possono essere già preordinati sul sito di Apple, e la disponibilità è fissata a 18 marzo.

Dopo il Mac mini arriva Mac Studio, un cubo più voluminoso e ingombrante del suo predecessore, che promette grandi cose per i suoi utilizzatori. Gli utenti potranno acquistarlo con il chip Apple Silicon M1 Max oppure con il nuovo arrivato M1 Ultra. L’incremento della dimensione è da paragonare al miglioramento in termini di performance.

Mac Studio è un desktop Mac completamente nuovo. Ti sorprende con le sue performance straordinarie, tante comode porte e capacità mai viste, in una forma incredibilmente compatta. Ora hai a portata di mano tutto quello che ti serve per trasformare la tua scrivania in uno studio professionale. Devi solo scegliere fra il fulmineo M1 Max e il nuovissimo M1 Ultra, il chip più potente mai visto su un personal computer.

M1 Max lavora su CPU a 10 core, fino a 32 core per la GPU e 64 GB di memoria unificata, e 400 GBps di banda di memoria. Invece M1 Ultra è l’unione di due M1 Max, e quindi basta moltiplicare per due i numeri delle prestazioni precedenti. M1 Max promette poi 512 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 8 TB; invece M1 Ultra arriva con 1 TB di spazio.

Apple ha chiarito che un Mac Studio con M1 Max ha una CPU del 50% più rapida di un Mac Pro con Xeon a 16 core, mentre con il nuovo M1 Ultra sarà il 60% più veloce di un Mac Pro con Xeon a 28 core. Inoltre, con M1 Ultra la CPU è 3,8 volte più rapida di iMac con Core-i9 a 10 core e il 90% migliore di un Mac Pro con Xeon a 16 core.

Le opzioni per la connettività

Anche in termini di connettività Mac Studio non ha rivali, con una sfilza di porte e accessi per tutti i tipi di strumenti possibili. Si contano 4 entrate Thunderbolt, 1 ethernet a 10 gigabit, 2 USB-A, 1 HDMI e un jack audio da 3.5 mm. Invece sulla parte anteriore troviamo 2 USB-C per la versione con M1 Max e 2 Thunderbolt 4 per M1 Ultra, 1 slot SDXC card.

Prezzi Mac Studio

Per quanto riguarda il listino prezzi in Italia, Mac Studio con M1 Max parte da una cifra di 2.349 euro, e la versione con M1 Ultra da 4.649 euro. A seconda delle esigenze dell’utente il prezzo va ad alzarsi, con l’aggiunta di diverse funzionalità e strumenti utili.

