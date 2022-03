Studio Display Apple: uscita, prezzo e caratteristiche￼

Apple ha annunciato Studio Display, il nuovo display: news su uscita, prezzo e caratteristiche.

Indice dei contenuti Uscita

Caratteristiche

Prezzi

Studio Display uscita

Mac Studio e Studio Display sono ufficiali! infatti Apple ha annunciato i due dispositivi durante l’evento Peek Performance. Ma prima di parlarne in dettaglio, sappiamo già da quando saranno disponibili all’acquisto? Entrambi possono essere già preordinati sul sito di Apple, e la disponibilità è fissata a 18 marzo.

Caratteristiche

Il nuovo display Apple

Apple ha mostrato il nuovo Studio Display, ideale per l’abbinamento al Mac Studio. Tra le caratteristiche troviamo il il vetro in nanotexture, una videocamera da 12 MP con ultra grandangolo, tre microfoni e sei altoparlanti con audio spaziale integrati.

Una grande, luminosa finestra su mondi ancora da immaginare: Studio Display ti cattura al primo sguardo. Ha un design sottile a tutto schermo, ed è pieno zeppo di straordinarie tecnologie pronte a trasformare ogni cosa che fai in una esplosione di colori ad altissima definizione.

Studio Display vanta la solita diagonale da 27 pollici, con schermo risoluzione 5K (5.120 x 2.880 pixel, 218 ppi), 600 nits di luminosità massima, 1 miliardo di colori, tecnologia True Tone e supporto alla gamma cromatica DCI-P3. Per quanto riguarda la connettività ci sono una Thunderbolt 3 e 3 porte USB-C.

Il nuovo display Apple sarà fornito con un sostegno inclinabile tra -5 e 25 gradi o con adattatore VESA 100 x 100 mm. Le dimensioni di Studio Display sono: altezza 47,8 cm, larghezza 62,3 cm, profondità: 16,8 cm e peso: 6,3 kg.

Prezzi Studio Display

Per quanto riguarda i prezzi, Apple il nuovo display con vetro antiriflesso standard a partire da 1799 euro, mentre la versione con il vetro in nanotexture a partire da 2049 euro. Nella confezione, oltre al display sarà disponibile anche un cavo Thunderbolt (1 m). Il costo aumenta poi in base alla configurazione personalizzata che ogni utente selezionerà in base alle sue necessità.

