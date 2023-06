News

Andrea Sanna | 8 Giugno 2023

intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale e Harry Potter

L’intelligenza artificiale non smette di sorprendere, ancora una volta! E stavolta non vi parliamo delle foto ingannevoli di Papa Francesco o dell’esplosione al Pentagono, ma di Harry Potter! Ebbene sì, perché grazie ad essa si possono davvero vedere cose mai viste in passato. Come il maghetto più famoso del cinema e della TV in Sicilia, grazie a un progetto ambientato nel nostro Paese.

Grazie a tutte le funzionalità messe in atto dall’intelligenza artificiale c’è modo di poter creare ogni tipo di prodotto in base alle proprie caratteristiche. Così quindi l’idea di ricreare Harry Potter e immaginare possa essere in Sicilia. Il tutto studiato nel minimo dettaglio per renderlo il più credibile possibile.

Come possiamo vedere nella clip mostrata in seguito, le avventure di Harry Potter si spostano dalle ambientazioni gotiche-anglosassoni alle vie della cittadina. Tutto questo grazie appunto all’intelligenza artificiale. Nel video vediamo diversi personaggi come Harry, Hagrid, Voldemort e la professoressa McGranitt. Per le caratteristiche adottate sembrano personaggi usciti dal film Il Padrino. Invece a ideare il tutto è DemonFlyingFox, che già in passato ne aveva realizzati degli altri.

Altra cosa che spicca all’occhio è come le voci e le battute dei personaggi in questione (a partire da Harry Potter), siano recitate in italiano perfetto e comprensibile. Hangrid per esempio dice al giovane mago: “Sei un mafioso, Harry”. Il tutto dà il via quindi a un universo parallelo in cui il ragazzino scopre di non fare parte del mondo dei maghi, ma di clan malavitosi in combutta tra loro.

Nel video possiamo evidenziare anche le potenzialità espressive dei personaggi, che sono stati resi possibili dai vari strumenti generativi dell’intelligenza artificiale. Ed ecco qui sotto il video in questione con Harry Potter in Sicilia. Video che ha fatto il giro del web…

Che ve ne pare?