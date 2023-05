News

Andrea Sanna | 23 Maggio 2023

ai intelligenza artificiale

L’esplosione fake al Pentagono

Che cosa è accaduto al Pentagono? È la domanda che in tanti si stanno ponendo. Vi sarete imbattuti nello scatto spaventoso davanti alla sede del quartier generale del Dipartimento di difesa degli Stati Uniti. Un fotogramma in cui una coltre di fumo nero minaccia spaventosa il luogo ben noto in tutto il mondo.

C’è stata davvero un’esplosione al Pentagono? La foto diventata virale sul web è vera? La realtà è ben diversa da quel che si dice e ci dimostra che l’immagine è totalmente fake! Pare sia stata generata mediante l’intelligenza artificiale, ingannando tantissimi utenti sul web.

Il Pentagono in fumo è una di quelle immagini ampiamente circolate in rete. A condividerlo persino alcuni account Twitter verificati. Si parla anche di testate autorevoli, che hanno portato i funzionari a intervenire. Ci hanno tenuto subito a fare una smentita, spiegando che nessun evento di tale portata si sarebbe mai verificato.

C’è da dire però che per quanto sia fake, la credibilità dell’immagine è davvero importante e, ancora una volta, l’intelligenza artificiale ha fatto magie incredibili. In tanti infatti sono cascati in questo tranello e si sono detti sicuri ci fosse un’emergenza in atto. Ma niente di tutto ciò si è mai verificato. Pensate che persino il Dow Jones Industrial Average ha accusato qualche lieve colpo, a seguito della falsa notizia.

A parlare di questa foto anche Hany Farid, professore dell’Università della California. Alla CNN ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte e mettere un punto a questa storia sull’esplosione al Pentagono. Ci ha tenuto a spiegare che in realtà la foto non è così perfetta come sembra:

“Questa immagine mostra i tratti tipici dell’intelligenza artificiale: ci sono errori strutturali sull’edificio e sulla recinzione che non vedresti, ad esempio, se qualcuno aggiungesse del fumo a una foto esistente”.