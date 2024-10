HowTo

Andrea Sanna | 2 Ottobre 2024

WhatsApp

Vi spieghiamo come attivare i filtri e gli sfondi nelle videochiamate su WhatsApp. Ecco i passaggi da effettuare

Tra le recenti novità sulla tecnologia e le applicazioni, da iPhone SE 4 a Google, spuntano anche le recenti novità dedicate a WhatsApp e ai filtri e sfondi rilasciati per le videochiamate. Come si possono attivare?

L’applicazione di messaggistica ha introdotto questa nuova funzionalità e noi ora andremo a leggere tutti i dettagli possibili.

Le novità per le videochiamate su WhatsApp

Nello specifico sappiamo che WhatsApp ha voluto introdurre filtri e sfondi per le videochiamate, così da renderle più coinvolgenti e senza dubbio personalizzate.

La funzione era da tempo attesa (ve ne avevamo parlato anche), permette di modificare lo sfondo di WhatsApp. In questo modo si può decidere se avere un ambiente circostante oppure avere intorno a sé uno sfondo differente alle vostre spalle. Per quanto riguarda i filtri, anche questi sono in grado di rendere ancor più unici i video.

WhatsApp: come attivare filtri e sfondi

Ma passiamo alla parte pratica: come attivare i filtri e gli sfondi su WhatsApp?

I passaggi sono molto semplici: si deve selezionare le icone degli effetti, presente in alto alla destra dello schermo e selezionare il preferito da applicare.

Il rollout si concluderà nelle prossime settimane.

Quali sono i filtri e gli sfondi

Abbiamo ovviamente una vasta gamma di filtri e sfondi dedicati alle videochiamante di WhatsApp.

Per quanto riguarda i filtri, ne contiamo ben 10 differenti tra loro. Si passa da tonalità più calde a quelle più fredde. Ecco l’elenco completo: Caldo; Freddo; Bianco e Nero; Luce che filtra; Sognante; Prisma luminoso; Grandangolo; TV vintage; Vetro satinato e Bicolore.

Se si parla invece di sfondi, anche in questo caso, ci sono diverse opzioni: Macchia di colore; Soggiorno; Ufficio; Bar; Ciottoli; Gourmet; Zuccherini; Spiaggia; Tramonto; Festeggiamento e Foresta.

WhatsApp ha approfittato dell’annuncio dei filtri e degli sfondi per ricordare che a breve saranno disponibili anche le opzioni Ritocco e Scarsa luminosità.

Ricordiamo infine che il nuovo aggiornamento di WhatsApp è disponibile gratuitamente sia su iOS che su Android.