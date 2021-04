2 Cosa sono i messaggi effimeri di WhatsApp: come inviare contenuti che scompaiono dall’app dopo sette giorni da chat private o di gruppo

Da qualche tempo WhatsApp ha introdotto una funzione per rendere più sicuri i messaggi che si inviano sulla sua app. Si tratta dei messaggi effimeri, ovvero quei messaggi che scompaiono da WhatsApp dopo un determinato periodo di tempo. Questi infatti si andranno a cancellare dall’app. L’azienda spiega che è possibile inviare messaggi temporanei su WhatsApp attivando la funzione messaggi effimeri. Quando questa opzione è attiva, i nuovi messaggi inviati in una chat individuale o di gruppo non saranno più visibili dopo sette giorni.

Se volete imparare come mandare i messaggi che scompaiono su WhatsApp continuate a leggere, vi spiegheremo come funzionano. Il primo passo è quello ovviamente di controllare che l’app sia aggiornata, dato che questa novità è stata introdotta di recente.

Come inviare i messaggi effimeri su WhatsApp

Per poter inviare su WhatsApp messaggi che scompaiono è necessario attivare la funzione Messaggi effimeri. Per farlo basta recarsi nella chat dove si vogliono inviare i messaggi temporanei, e fare tap sul nome del contatto o del gruppo. Qui bisogna selezionare poi la voce Messaggi effimeri.

Come attivare i messaggi effimeri su WhatsApp

A questo punto si aprirà un menù dedicato alla funzione, dove si dovrà selezionare Attivati per rendere attivare la funzione dei messaggi che scompaiono.

Come già spiegato, e come vi illustrerà anche WhatsApp dopo questo passaggio, i messaggi effimeri restano visibili per soli sette giorni, scaduti i quali saranno cancellati. I media e i messaggi si potranno vedere al di fuori della chat o su qualsiasi dispositivo sul quale siano stati salvati. Per le chat private entrambi gli utenti possono attivare la funzione, invece nei gruppi solo gli amministratori possono attivare la modalità Messaggi effimeri. I partecipanti della chat, che sia privata o collettiva sono informati dei cambiamenti.

Come disattivare i messaggi effimeri su WhatsApp

Possibile è anche disattivare i messaggi effimeri, ripetendo lo stesso procedimento. Per tornare a comunicare con i classici messaggi, bisogna nuovamente selezionare la chat su cui la funzione è attiva, fare tap sul contatto e selezionare Messaggi Effimeri. Questa volta nel menù che si andrà ad aprire, basta selezionare Disattivati.

Come disattivare i messaggi effimeri su WhatsApp

Ma non è tutto.