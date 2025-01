HowTo

Martina Pedretti | 2 Gennaio 2025

TikTok

Scopri come attivare la modalità scura su TikTok e guardare i video con la Dark Mode senza farti abbagliare dallo schermo

Se trascorri ore a esplorare la tua pagina Per Te al buio, saprai quanto può essere fastidioso essere abbagliati da una schermata bianca improvvisa. Fortunatamente, TikTok offre una soluzione: la modalità scura. Attivandola, puoi goderti i video in un ambiente visivamente rilassante, perfetto per le ore notturne.

Come attivare la Dark Mode di TikTok

La modalità scura non solo migliora l’estetica di TikTok, ma è anche più confortevole per gli occhi, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, riduce il consumo energetico sui dispositivi con schermi OLED, prolungando la durata della batteria.

Ecco come puoi attivare la modalità scura di TikTok in pochi semplici passi:

Apri TikTok: Assicurati di avere l’ultima versione dell’app installata sul tuo dispositivo. Accedi al tuo profilo: Tocca l’icona del profilo situata nell’angolo in basso a destra dello schermo. Apri il menu: Tocca l’icona dell’hamburger (“≡”) nell’angolo in alto a destra. Si aprirà un menu a comparsa. Vai a “Impostazioni e privacy”: Nel menu, seleziona questa opzione. Trova “Modalità scura”: Scorri fino alla sezione “Schermo”. Scegli l’aspetto: Puoi selezionare il tema scuro o chiaro, oppure sincronizzare TikTok con le impostazioni di luminosità del tuo dispositivo.

La Dark Mode di TikTok cambia l’aspetto delle sezioni Scopri, profilo e altre aree dell’app, mentre la tua esperienza di scorrimento video rimane invariata.

Attivare la modalità scura ti permette di scorrere comodamente anche nelle ore piccole, senza disturbare il tuo compagno di stanza o affaticare la vista. Quindi, rilassati, accendi la modalità scura e immergiti nell’universo infinito di TikTok, lasciando che i video ti accompagnino fino a quando il sonno non prende il sopravvento.