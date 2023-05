Come avere più account su TikTok: la guida completa

HowTo

Martina Pedretti | 9 Maggio 2023

TikTok

Se vuoi creare più account su TikTok, leggi questa guida completa che ti spiega come farlo in pochi semplici passaggi.

TikTok è una delle piattaforme social più popolari al mondo, dove migliaia di utenti caricano ogni giorno video divertenti, tutorial e altro ancora. Forse non tutti sanno che è possibile avere più account su TikTok per raggiungere una più ampia audience o anche per gestire contenuti diversi. Ecco una guida completa su come avere più account su TikTok.

Il social permette dia vere fino a tre account sull’app Android e iOS/iPadOS, passando rapidamente da uno all’altro. Da computer non è invece ancora possibile utilizzare più account. L’unica modalità per usare più account TikTok da PC è di eseguire il logout e rifare il login con il secondo profilo.

Come creare più account su TikTok

Per iniziare, devi andare sul tuo profilo, cliccando sull’icona dell’omino situata in basso a destra. Il secondo step invece è di fare tap sul tuo nome utente, in alto in mezzo alla schermata, e premere su Aggiungi account.

Se possiedi già un secondo account TikTok, ti basterà cliccare su Accedi, ed eseguire il login al tuo profilo, usando numero di telefono, l’email o il nome utente, o usando altre piattaforme social. Invece, se non ne possiedi un altro, devi crearlo e registrarlo su TikTok usando un nuovo numero di telefono o una nuova email.

TikTok consente anche di accedere con il tuo profilo Facebook o Google, quindi se hai un profilo su queste piattaforme, puoi creare più account su TikTok utilizzando questa opzione di accesso. Quando accedi con Facebook o Google, i tuoi dati di accesso verranno utilizzati per creare un nuovo profilo.

Dopo aver effettuato la nuova registrazione a TikTok con un nuovo account, puoi passare velocemente da un profilo all’altro. Per cambiare account basta che clicchi sempre sul nome utente nella schermata del tuo profilo, e poi sul nome dell’account che vuoi utilizzare da “Cambia account“.

Da PC, come già anticipato, per il momento è ancora necessario disconnettersi da TikTok, dalla foto profilo in alto a destra e cliccando su Esci, per poi rifare il login con un altro account.

In sintesi, se desideri avere più accessi su TikTok, ci sono diverse opzioni disponibili. Puoi creare fino a tre profili con numeri di telefono o e-mail diversi, oppure utilizzare l’accesso con social come Facebook o Google. Con queste opzioni, puoi facilmente gestire diversi account su TikTok e raggiungere una più ampia audience o avere profili differenti per gestire contenuti più vari.