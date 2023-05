News

Andrea Sanna | 4 Maggio 2023

È stato organizzato un nuovo fondo per i creator di TikTok. Ecco cosa c’è da sapere a riguardo e le regole da seguire

Il fondo per i creator di TikTok

TikTok ha pensato a un nuovo fondo per i creator, ovvero coloro che pubblicano contenuti sul social. Il tutto si concentrerà sulla realizzazione di video più lunghi. I dirigenti della società sono convinti che i contenuti video più lunghi pre registrati o in diretta saranno importanti per proseguire il percorso di crescita.

Da qui l’iniziativa di TikTok dal nome Creativity Program. Al momento la stanno testando a invito in USA, Brasile e Francia. Ci sono tre principali condizioni da seguire:

La durate dei dei video deve superare un minuto;

I creator che prendono parte devo avere più di 18 anni;

Sono richiesti 10.000 follower e 100.000 visualizzazioni negli ultimi 30 giorni.

Coloro che partecipano al programma precedente possono tranquillamente passare al nuovo, ma è chiaro che non si può tornare indietro poi. Dopo le lamentele sugli introiti, magari così si spera che le cose possano andare meglio. C’è da dire però che TikTok ora non ha rilasciato informazioni in quanto a monetizzazione.

Precedentemente si trattava 1 miliardo di dollari da distribuire a tutti i partecipanti nell’arco di tre anni. A riguardo i portavoce della società hanno fatto sapere che per i pagamenti verranno valutati vari parametri, dal numero di visualizzazioni, area geografica e non solo.

In questi anni TikTok ha incrementato la lunghezza dei video, potenziandone strumenti e l’infrastruttura per l’hosting delle dirette in streaming. Questo ha permesso una crescita importante della piattaforma, ma recentemente qualche rallentamento.

Se inizialmente il nuovo fondo di TikTok è stato pensato solo per un numero limitato di creatori, la piattaforma ha fatto sapere poi che si amplia la disponibilità, ma le regole sono le medesime.

Se inizialmente il nuovo fondo di TikTok è stato pensato solo per un numero limitato di creatori, la piattaforma ha fatto sapere poi che si amplia la disponibilità, ma le regole sono le medesime.