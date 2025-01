HowTo

Nicolo Figini | 9 Gennaio 2025

TikTok

Avete bisogno di modificare i vostri dati di accesso? Vi spieghiamo come cambiare la password su TikTok in caso di necessità.

Cambiare password su TikTok da iPhone

Per cambiare la password di TikTok da iPhone è molto semplice perché dovrete aprire l’app e premere sull’icona dell’omino in basso a destra. A questo punto andate sue tre puntini in alto a destra e vi si aprirà una schermata.

Fate clic sulla voce Gestione account e poi Password, quindi scrivete nell’apposito spazio il numero di telefono sul quale volete ricevere il codice di verifica. Una volta che avete completato l’operazione pigiate su Invia codice.

LEGGI ANCHE: Come condividere lo schermo durante una videochiamata su WhatsApp

In alternativa potete anche usare l’indirizzo e-mail, ma una volta recuperato tale codice sarà un gioco da ragazzi proseguire con l’operazione. A questo punto, digitate le sei cifre negli appositi spazi sul vostro smartphone e ti si aprirà una nuova pagina.

Adesso potete finalmente cambiare la password su TikTok da iPhone. Forse vi chiederete anche ‘che password posso mettere su TikTok‘? Potrete scegliere una lunghezza variabile tra gli 8 e i 20 caratteri, i quali dovranno essere lettere, numeri e caratteri speciali. Fate tap su Avanti, infine, per salvare le modifiche.

Cosa fare se hai dimenticato la password su Android

Ma come fare se hai dimenticato la password su TikTok da Android? Il processo è molto simile a quanto scritto poc’anzi. In sostanza dovete aprire l’app e cliccare sull’omino in basso a destra per poi pigiare sul Menu in alto a destra.

Premete le voci Gestione account e Password per poi ritrovarvi in una pagina dove vi verrà richiesto di scrivere il vostro numero di telefono o la vostra mail. Su uno dei due mezzi vi verrà inviato un codice di sei cifre da inserire per proseguire.

Dopo aver cliccato su Invia codice e averlo inserito nell’apposito spazio, potrete modificare la password come desideravate fare fin dall’inizio. Dovrà essere lunga tra gli 8 e i 20 caratteri e, inoltre, dovrà contenere almeno un numero e un carattere speciale.

Questo è tutto ciò che avete bisogno di sapere su come si fa a cambiare la password su TikTok da iPhone e Androd. Speriamo che la piccola guida appena proposta vi sia stata di aiuto per raggiungere il vostro obiettivo.

Vi ricordiamo, inoltre, che in passato vi abbiamo anche spiegato come scoprire quante ore al giorno passate sull’app e come guardare il social comodamente dalla vostra TV.