Nicolo Figini | 7 Gennaio 2025

Come fare per scoprire quante ore al giorno passi su TikTok? Ti stiamo per rivelare cosa dovete fare in modo da tenere sotto controllo la tua permanenza sull’app senza esagerare.

Quante ore passi su TikTok in un giorno?

L’applicazione è utilizzata da milioni di persone in tutto il mondo e chiunque, a volte, rischia di passare pomeriggi interi a guardare video su video senza accorgersi del tempo che passa. Ti abbiamo già spiegato, per tale ragione, come impostare delle notifiche che vi permettono di spegnere lo smartphone al momento opportuno.

In questa occasione, però, ti riveliamo come scoprire quante ore al giorno pasi su TikTok. Prendi il tuo cellulare e accedi all’app con le tue credenziali, una volta dentro clicca su Profilo in basso a destra. A questo punto, pigia sul simbolo del Menu in alto a destra e clicca su Impostazioni e privacy.

Ora scrolla finché non trovi Tempo di utilizzo e premici sopra. Ti si aprirà una pagina all’interno della quale saranno presenti tutti i dati che stai cercando. Prima di tutto potrai visualizzare il Tempo trascorso complessivamente per ciascun giorno della settimana fino a un mese prima circa.

Oppure potrai osservare le Aperture di TikTok per visualizzare il numero di volte in cui hai anche solo aperto l’app in ciascun giorno della settimana. Ecco come scoprire quante ore passi su TikTok in un giorno.

Le istruzioni su PC

Ma come scoprire quante ore passi su TikTok al giorno anche da PC? Le informazioni che troverai sul profilo sono le stesse e anche il procedimento per accedervi è abbastanza simile.

Prima di tutto devi accedere con le tue credenziali e poi fare clic sull’immagine del tuo profilo, come riporta anche il sito d’assistenza dell’app. Tocca Profilo in basso a destra e poi Menu in alto a destra e seleziona Centro attività. Premi perciò su Tempo di utilizzo per visualizzare tutti i dettagli.

Un altro metodo è invece quello di cliccare su Profilo e poi Impostazioni. Ora devi scorrere fino a Tempo di utilizzo e fai scendere la tendina del Riepilogo. Un modo molto semplice per essere sempre informato sui tuoi ingressi sull’app e tenere a bada la tua permanenza sul social.

Speriamo che questa piccola guida su come scoprire quante ore passi su TikTok al giorno possa esserti stata utile. Faccelo sapere con un commento!