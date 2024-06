News

Andrea Sanna | 3 Giugno 2024

Spotify

Ci risiamo! Spotify ha deciso di aumentare i prezzi degli abbonati Premium. Ecco cosa sta succedendo nel dettaglio.

Aumentano i prezzi su Spotify

È arrivato il momento che tanti utenti Spotify sperano sempre resti lontano: l’aumento dei prezzi per gli abbonati Premium. Ma ALT! Al momento questa preoccupazione l’avranno solo gli utenti che vivono negli Stati Uniti d’America, come reso noto dalla stessa piattaforma musicale in un comunicato:

“Su Spotify, gli utenti scoprono e apprezzano musica, podcast e audiolibri. Per poter continuare a investire e innovare nelle funzionalità dei nostri prodotti e offrire agli utenti la migliore esperienza, aggiorniamo occasionalmente i nostri prezzi. Nel corso del prossimo mese, gli abbonati negli Stati Uniti riceveranno un’e-mail che spiega cosa significherà questo aggiornamento per il loro abbonamento.”

Nelle prossime settimane quindi tutti i clienti interessati si ritroveranno una mail con tutti i dettagli sui nuovi prezzi e su come tale scelta influirà sul proprio account. Al momento della sottoscrizione i nuovi abbonati vedranno subito i prezzi di Spotify.

Nel dettaglio sono questi i nuovi prezzi, dal Piano Individual per arrivare infine a quello Student. Ecco tutto nel dettaglio con l’aumento segnalato accanto:

Piano Individual: da 10,99 a 11,99 dollari al mese (+20%)

da 10,99 a 11,99 dollari al mese (+20%) Piano Duo: da 14,99 a 16,99 dollari al mese (+30%)

da 14,99 a 16,99 dollari al mese (+30%) Piano Famiglia: da 16,99 a 19,99 dollari al mese (+25%)

da 16,99 a 19,99 dollari al mese (+25%) Piano Student: 5,99 dollari al mese (non vi è alcun incremento).

Già dal mese scorso c’è da dire che Spotify aveva reso nota la scelta di aumentare i prezzi e l’Italia non sembrava essere inclusa. Ma non è da escludere la possibilità che tale scelta possa arrivare molto presto! C’è da dire peraltro che nel nostro Paese la piattaforma solo lo scorso anno aveva introdotto degli aumenti e modifiche sui costi.

Bloomberg tra le tante cose ha fatto sapere anche l’idea di Spotify di introdurre il piano “Supremium” lossless con supporto FLAC fino a 24-bit/44,1kHz. Degli utenti molto attenti hanno notato come il logo Dolby Atmos sia già presente sulla schermata Now Playing dell’app e suggerisce anche come questo potrebbe far parte del set di funzionalità di questo piano.

L’introduzione dell’audio lossless potrebbe portare delle importanti novità legate anche all’intelligenza artificiale per la creazione di playlist, mixare o modificare brani e molto molto altro! Spotify continua il suo progetto di espansione, ma l’aumento degli abbonamenti potrebbe far storcere il naso agli utenti!