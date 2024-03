HowTo

Martina Pedretti | 25 Marzo 2024

Sapevi che puoi creare infinite nuove emoji sovrapposte su iPhone con iMessage? Ecco come si fa e come funziona

Come inviare emoji sovrapposte su iPhone

Ci sono alcune funzionalità dell’iPhone che non sono molto conosciute e, quando le scopriamo, ci chiediamo sempre come abbiamo fatto a farne a meno fino a quel momento. Un trucco poco conosciuto di iPhone è la possibilità di sovrapporre le emoji nell’app iMessage.

Per impostazione predefinita, quando aggiungi un’emoji su iMessage per iPhon , questa appare in un fumetto blu con le stesse dimensioni del testo. Se non inserisci alcun testo e invii solo un emoji, l’immagine verrà inviata da sola senza la bolla blu e sarà leggermente più grande. Tuttavia, è possibile inviare un’emoji sotto forma di adesivo molto più grande trascinandolo nel campo del messaggio. Come farlo?

Apri la chat. Tocca per scrivere un messaggio. Tocca il pulsante Emoji sulla tastiera. Trova l’emoji che desideri utilizzare, fai tap e tienila premuta. Senza alzare il dito, trascina l’emoji nel campo del messaggio. Dovresti vedere apparire un più verde. Rilascia il dito. Dopo un attimo, l’emoji apparirà come un adesivo gigante nel campo del messaggio. Tocca la freccia blu per inviare il messaggio e il tuo adesivo emoji gigante verrà inviato

Dopo aver inviato l’adesivo emoji su iMessage, puoi trascinarne altre sopra per creare la tua faccina unica. Puoi posizionare qualsiasi emoji direttamente sopra l’adesivo originale o di lato per creare una sovrapposizione unica. Non sembra esserci un limite al numero di emoji che puoi impilare. Ma come si fa?

Invia l’adesivo emoji seguendo le istruzioni nella sezione sopra. Tocca nuovamente il pulsante emoji sulla tastiera. Tocca e tieni premuta l’emoji che desideri aggiungere a quella originale. Trascina l’emoji nella finestra principale di Messaggi e posizionala sopra l’emoji che hai appena inviato. Quando sei soddisfatto del suo posizionamento, lascia andare lo schermo e l’adesivo verrà aggiunto sopra o accanto all’adesivo originale. La persona a cui hai inviato l’emoji originale ora vedrà la pila che hai creato al posto del messaggio originale. Ripeti il ​​processo con tutti le faccine che desideri.

È facile lasciarsi trasportare dalla creazione della tua pila di emoji e creare qualcosa di gigantesco. In realtà però è possibile riposizionare le emoji che hai aggiunto o eliminarne alcune. Per riposizionarne una basta toccarla e tenerla premuta, per poi spostarla nella posizione desiderata. Per eliminare un’emoji dalla pila su iMessage, basta toccare e tenere premuta l’emoji originale che si trova in fondo alla pila. Nel menu che appare, tocca Dettagli adesivo e scegli quale eliminare.

Sapevi che questo metodo funziona anche su WhatsApp?

Ecco quindi come creare nuove emoji sovrapposte su iMessage!