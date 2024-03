HowTo

Martina Pedretti | 25 Marzo 2024

iPhone

Scopri come trasformare le foto live in adesivi animati su iPhone nell’app iMessage: ecco la semplice guida

Su iPhone si possono trasformare le foto live in adesivi animati

Con iOS 17 e iPadOS 17, Apple ha aggiunto diverse nuove funzionalità alla sua app iMessage per rendere la comunicazione con altri utenti più creativa e divertente. Una di queste è la possibilità di trasformare le foto Live in adesivi animati. Scopriamo come funziona.

Chi usa iPhone o iPad da molto tempo, probabilmente avrà familiarità con le foto ‌Live. Si tratta di particolari foto che catturano 1,5 secondi di video prima e dopo aver scattato una foto, con l’obiettivo di aggiungere del movimento alle immagini fisse.

In ‌iOS 17‌ e ‌iPadOS 17‌, si possono prendere i soggetti nelle foto Live e trasformarli in sticker da utilizzare su iMessage altrove. Come suggerisce il nome, i Live Stickers sono fondamentalmente adesivi animati in loop che si possono condividere con la famiglia, gli amici e chiunque si voglia.

Creare adesivi live è molto semplice, per farlo nell’app iMessage e utilizzarli immediatamente nelle proprie conversazioni basta:

Toccare una conversazione esistente o il pulsante Scrivi in ​​alto a destra, Selezionare un contatto a cui inviare il messaggio. Toccare il pulsante + a sinistra del campo di immissione del testo Toccare Adesivi nella colonna delle opzioni. Toccare il pulsante + sotto la riga delle app per adesivi. Selezonare Live sotto la barra di ricerca delle immagini, e selezionare una foto Live. Toccare Aggiungi adesivo nella parte inferiore dello schermo. Fare tap sull’adesivo che appena creato per selezionarlo, e premere il pulsante Invia . In alternativa, si può tenere premuto l’adesivo, quindi trascinarlo nella parte precedente della conversazione.

Ed ecco quindi come trasformare le foto live in adesivi su iPhone!