Andrea Sanna | 26 Febbraio 2025

Disney+

Intendi guardare i contenuti scaricati offline su Disney Plus? Ecco tutti i passaggi da eseguire per poterlo fare.

Guarda contenuti offline su Disney Plus

Hai Disney Plus ed è una delle piattaforme che utilizzi maggiormente per vedere i tuoi programmi preferiti? Spiegato come si fa per scaricare i contenuti da visionare (che si tratti film o serie TV) oppure come eliminare i contenuti dal dispositivo, ti sveliamo anche come vederli senza connessione internet. E credici se ti diciamo che è più facile di quel che sembra.

Per trovare tutti i film e/o serie televisive o altri contenuti presenti che hai scaricato sul tuo dispositivo mobile, è necessario quindi andare nella Home e cliccare sull’icona di Download. Se vuoi riprodurre i contenuti scaricati sul tuo dispositivo per vederli offline quando preferisci su Disney Plus, puoi farlo seguendo questi semplici e pochi passaggi. Ve li riportiamo tutti qui sotto:

Apri l’applicazione di Disney Plus. Se non hai l’app è necessario scaricarla ed effettuare registrazione (più abbonamento) oppure magari l’accesso. Una volta fatto questo, dovrai fare il login. In seguito devi toccare l’icona del download e nel dettaglio devi seguire questi passaggi, che tu preferisca un film o una serie televisiva. Per quanto riguarda i film o magari dei programmi singoli, premi su “Riproduci sul titolo che desideri guardare”.

o magari dei programmi singoli, premi su Mentre invece se devi farlo con gli episodi: devi toccare la serie e poi devi premere su “Riproduci sull’episodio che desideri guardare”.

Insomma con delle velocissime mosse da seguire puoi andare a guardare tutti i contenuti scaricati su Disney Plus quando lo ritieni più opportuno.

Ora hai quindi tutte le informazioni per mettere in pratica quanto ti abbiamo detto su Disney Plus.